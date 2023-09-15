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穿比基尼、花襯衫「夏趴」衝小琉球 有機會免費搭船

東琉線交通客船聯營處推出為期一個月的「夏趴不設限 YO BIKINI」活動，穿戴比基尼、花襯衫、草帽等海洋風格元素，就有機會免費搭船。（記者陳彥廷攝）

東琉線交通客船聯營處推出為期一個月的「夏趴不設限 YO BIKINI」活動，穿戴比基尼、花襯衫、草帽等海洋風格元素，就有機會免費搭船。（記者陳彥廷攝）

2023/09/15 23:25

〔記者陳彥廷／屏東報導〕東港往返小琉球交通船最老字號的聯營處公司，今年別出心裁推出為期一個月的「夏趴不設限 YO BIKINI」活動，活動期間穿戴比基尼、花襯衫、草帽等海洋風格元素，到聯營處東港候船室參加「成為小琉球最靚的仔」活動，就有機會免費搭船。

在地經營已半世紀的「東琉線交通客船聯營處」，是航線中最老字號，對硬體設備也不馬虎，這10年來，已分別汰換2艘單船體船為雙船體穿浪船，12分鐘就可抵達。而為了讓遊客住夏天的尾巴，今年在夏季末推出乘船活動。

聯營處說，「夏趴不設限 YO BIKINI」活動9月16日起到10月15日為期1個月，活動期間假日包含周休、中秋連假、雙十連假，上午9點到下午2點，只要穿戴比基尼、花襯衫、草帽、太陽眼鏡等海洋風格元素，到聯營處東港候船室參加「成為小琉球最靚的仔」活動，即可抽獎，有0元、3折、5折、79折、88折等獎項，來回450元的船票，有機會免費搭乘，符合活動條件人人有獎，自己的優惠自己抽！

聯營處說，小琉球觀光產業日漸蓬勃，也面臨與生態保育間取得平衡的考驗，為促進永續觀光，東琉線交通客船聯營處特與在地琉球鄉生態觀光產業發展協會合作，宣導到小琉球旅遊要注意的生態、環保、安全9件事。

聯營處特別助理蘇育億說，這9件事包括只帶走回憶，貝殼別帶走；海龜好可愛只看不打擾；潮間帶復育減少踩踏少觸碰；天氣熱多喝水，自帶飲水乾淨健康又環保；盥洗用具自帶，健康衛生又可靠；垃圾帶著走，減少使用垃圾袋，東西都要用久久；小琉球有陸蟹沒有紅綠燈，騎車請您慢一點；水上活動好好玩，安全還是最重要；守規、守法、有秩序，平平安安琉球遊等九項。

蘇育億說，民眾要是在「愛護小琉球從我開始」活動區，向工作人員說出到小琉球旅遊要注意的其中3件事，同樣可以參加抽獎，有機會免費搭船。東琉線聯營處有6艘船，業界最多，1小時載客量高達1500人次，讓遊客搭船不用經歷大排長龍的辛苦。邀請民眾在中秋連假至國慶連假間，到小琉球一遊。

參加東琉線聯營處「成為小琉球最靚的仔」活動，即可抽獎，有0元、3折、5折、79折、88折等獎項，來回450元的船票，有機會免費搭乘。（記者陳彥廷攝）

參加東琉線聯營處「成為小琉球最靚的仔」活動，即可抽獎，有0元、3折、5折、79折、88折等獎項，來回450元的船票，有機會免費搭乘。（記者陳彥廷攝）

遊客在「愛護小琉球從我開始」活動區，向工作人員說出到小琉球旅遊要注意的其中3件事，同樣可參加抽獎，有機會免費搭船。（記者陳彥廷攝）

遊客在「愛護小琉球從我開始」活動區，向工作人員說出到小琉球旅遊要注意的其中3件事，同樣可參加抽獎，有機會免費搭船。（記者陳彥廷攝）

東琉線聯營處推出「夏趴不設限 YO BIKINI」活動，穿戴比基尼、花襯衫、草帽等有機會免費搭船。（記者陳彥廷攝）

東琉線聯營處推出「夏趴不設限 YO BIKINI」活動，穿戴比基尼、花襯衫、草帽等有機會免費搭船。（記者陳彥廷攝）

東琉線聯營處雙船體穿浪船。（記者陳彥廷攝）

東琉線聯營處雙船體穿浪船。（記者陳彥廷攝）

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