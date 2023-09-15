搶救火燒船、落海釣客 屏東縣海洋污染應變演練超逼真

屏東縣政府與海巡單位進行聯合演練，就為在災害第一時間進行救災，環保局也出動人員前往取樣。（記者陳彥廷攝）

2023/09/15 22:07

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東東港、鹽埔漁港近年發生數起漁船火災，其中，東港8月25日才發生連燒5漁船火警。這類火警易致複合式災難，屏東縣政府、海巡單位及中油公司今天（15日）舉辦聯合防救災演練。

為強化海洋污染應變執行能力，有效落實港口及沿岸地區緊急應變處置任務，屏東縣政府環保局、海巡署第五岸巡隊今天在新園鄉鹽埔漁港舉辦海洋污染緊急應變暨區域搜救演練，邀請消防、鄉公所及中油公司等單位進行複合性災害防救演練，重頭戲包括釣客落海救難，及漁船火燒造成油污應變。

首先登場的是釣客落海救生救難，2名釣客遭大浪拍打落海，遭海流越帶越遠，救援人員到場，近者拋繩帶拉回，遠者透過要價49萬元的「動力式救生圈」搭救。動力救生圈由海巡人員先搭乘出海，岸際人員遠端操控，趕到溺者旁套上動力救生圈再雙雙返岸，成功搭救。

隨漁船失火救生救難及海洋油污清理作業等情境演練，以狼煙代表起火，因無法滅火，人員紛紛跳海，海巡小艇搭載救生人員出海，拉上落水者，落水民眾通報還有人在水中，救援人員揹氣瓶下潛，搜索救上岸，船運途中持續徒手CPR，上岸後再進行高品質的LUCAS救援。

屏東縣環保局舉例，海上油污清理所需耗費人物力龐大且耗時，2022年6月22日中油公司大林外海卸油浮筒因輸油管線破裂為例，導致原油外洩飄散到琉球鄉花瓶岩及中澳沙灘岸際，油污外洩量25噸為期一週的油污清理工作，共僱用958名人力、出動75艘環保艦隊，才完成海面及岸際除污作業。

屏東縣長周春米說，海上船難往往是複合式災害，亟需海巡隊、岸巡隊、消防局、鄉公所及中油公司等多方合作及協助，透過縝密的規劃及演練、增進彼此默契與專業技能，方能於災害發生時處變不驚，捍衛漁民生命財產安全並共同維護海洋生態環境。

南部分署第五岸巡隊指出，除了友軍單位，還邀請東港海事師生、當地仕紳等，共約110人到場觀摩，強化單位間救援默契與效能，更有效發揮防溺救溺宣導實效。

屏東縣政府與海巡單位進行聯合演練，就為在災害第一時間進行救災。（記者陳彥廷攝）

屏東縣政府與海巡單位進行聯合演練，就為在災害第一時間進行救災，圖為在漏油後進行攔油索佈設。（記者陳彥廷攝）

屏東縣政府與海巡單位進行聯合演練，就為在災害第一時間進行救災。（記者陳彥廷攝）

說：無人動力小艇，可以搖控方式至水域供溺者搭乘、求生。（記者陳彥廷攝）

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