關鬼門！東港東隆宮總普水陸好兄弟 大士爺燒化送孤

東港東隆宮總普，夜間燒化大士爺及男堂女舍等紙紮祭品，也代表鬼月正式落幕。（記者陳彥廷攝）

2023/09/14 23:58

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東東港農曆七月普度分為月中、月尾兩個時段，其中，公廟東隆宮壓軸於月尾登場，廟方今天到鎮海公園放水燈，引領海中亡魂上岸接受普度，隨後再於廟埕展開相對罕見的「牽水（車藏）」儀式，晚間則是「化燄口」施食，人潮湧入廟埕爭搶糖果，最後在夜間燒化紙紮普度公神像，「民俗月」落幕。

屏東東港的普度大致以光復路為界，北邊的朝隆宮、福安宮在中元節普度，以南則在月尾普度，其中，東隆宮是地方公廟，又在最後一天普度，在夜間送走大士爺，場面最盛大，擔負「總普」重任。

東隆宮也是鎮內唯一連兩天舉辦普度相關儀式的宮廟，昨天先為普度公點上硃砂開光祈求平安，再替普度山上各神明及紙紮水船上水手一一開光。今天下午1點左右，迎王平安祭典大總理鄭春忠及七角頭執事人員到鎮海沙灘，在道長作法後「放水燈」，工作人員把載滿金紙的紙紮船一只只傳遞到海中並點燃，象徵由溫王爺派兵接手駕駛。

東港緊臨海岸，不少居民討海為生，而東港海岸古時曾有海水泛濫成災及船難等，因此，普度除了祭拜陸上的好兄弟，祭拜水中孤魂野鬼的心意更不可少，「牽水（車藏）」就是祭祀水難亡魂的特殊儀式。

相對放水燈到岸邊，牽水（車藏）的法事地點卻是在廟埕拜亭作法，牽引水難亡魂，由道長帶領七角頭執事人員作法事，除了齊備三牲，還要在活雞雞冠劃刀取血，以血替水（車藏）開光，以竹篾編紮的水（車藏）呈中空圓筒狀，分作水界、陰界及天界3層，道士在開光後會引領好兄弟坐上紙紮小船，撐起黑傘接引到對面的浴房梳理，再上岸受普，盼其脫離苦海。

夜間則是燒化已坐鎮東港東隆宮整個農曆七月的紙紮普度公，雄雄烈火吞吐著灰燼，高溫燒化一切災厄，隨著晚間11點子時一到鬼門也收關，象徵鬼月的農曆七月正式結束。

東港東隆宮總普的化燄口儀式，拋灑糖果也是東港普度的壓軸好戲。（記者陳彥廷攝）

東港東隆宮總普。（記者陳彥廷攝）

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