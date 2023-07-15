屏東生命教育指導學子造舟 大鵬灣下水驗收

所有人在海上教堂前合影，為高中生涯留下最深刻記憶。（記者陳彥廷攝）

2023/07/15 17:18

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣政府教育處高中精進輔導團暑假推出生命教育坊，本週於東港高中指導學子造舟，3個縣立高中及屏榮高中的學子造船，今天於大鵬灣下水驗收，教育處高中課程督學邱廷熙表示，屏東海岸線綿長，因此舉辦造舟課程，希望學子能更加體會在地的海洋及在地的生命歷程。

「海洋國家不是說說而已」，邱廷熙說，台灣四面環海，屏東的海岸線也相當綿長，為向海洋致敬舉辦課程，請來有12年自力造舟經驗的溫志榮老師，而為了安全起見，5天的課程中．首堂課就帶領所有學生到大鵬灣認識海洋，更身著救生衣體驗下水感覺，隨後再從木製模型開始製作，讓學子了解製作手續，再逐步進入「縫合」的過程。

溫志榮則說，造舟以往都會被視為是高門檻工藝，但現在有所謂「stitch&glue」手法，用三分厚的薄木板及角材，透過鐵絲「縫合」，貼上玻璃纖維毯，再上環氧樹脂，就能製作出獨木舟，而昨天則是進行外觀美化，讓學童依學校特色或是在地特色為外觀上漆。

溫志榮表示，每隊5人製作獨木舟，這在目前的教育來說，不僅自製少，以團隊製作一個工藝的課程更少，造舟過程學生拋開以往的學習歷程，從縫合到研磨，過程不僅和自己對話也和團隊對話，且在岸上見水，永遠不知水深淺、髒或乾淨或炙熱又或沁涼，透過自製獨木舟入水體會操舟及親水的感覺，就算舟進水也是嶄新的體驗，這種生命教育是學習高峰，所獲得的是超脫課堂上的標準答案。

今天下水5艘獨木拼板舟全都順利划完全程，週遭還有帆船基地的許多教練以市售獨木舟在旁戒護，獨特體驗不僅僅是下水滑舟，還是自己親手打造的獨木舟，學子是收獲滿滿，東港高中畢業生楊智丞和女同學3人及學弟組成5人團體，他說，怕暑假在家荒廢，因此當初班導透露有這個課程時立刻報名，他說，工藝教室的各種工具幾乎都沒使用過，沒想到他們竟能造出一條獨木舟，事前也不擔心進水，且還真的能夠完成從帆船基地到東津巨蛋再到海上教堂的三角划舟，對自己的手藝是更有自信。

屏東縣高中生不僅下水划船，連船都是自己一片片組裝製造而成，圖為自製獨木舟一字排開。（邱廷熙提供）

學子們划著自己製造的獨木舟暢遊大鵬灣，成就感滿滿。（邱廷熙提供）

學子們自製獨木舟。（邱廷熙提供）

學子自製的獨木舟真的能下水。（邱廷熙提供）

地主東港高中的獨木舟。（邱廷熙提供）

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