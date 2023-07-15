快樂放暑假！屏東焢土窯 嘉義、台南人都來參加

快樂放暑假！一起到屏東焢土窯。（記者葉永騫攝）

2023/07/15 12:21

〔記者葉永騫／屏東報導〕暑假去哪裡玩？屏東是快樂的首選，屏東縣政府為讓民眾體驗農村休耕期童趣生活，利用屏東農業物產館外休耕的彩稻田，於今、明兩天舉辦傳統的焢土窯活動，有民眾還特別從嘉義、台南揪團來參加，場面相當熱絡，縣長周春米說，暑假期間屏東有各種的活動可以參加，來屏東好吃又好玩。

傳統的焢土窯活動是許多人小時候的記憶，利用稻田翻土時撿拾土塊堆疊成窯再用木材生火煮食，孩子田裡奔跑遊玩，大人們準備食材，這些農村的經驗在都會區很難重現，因此縣府要舉辦這個活動，立刻吸引了許多人報名，2天的名額全滿，現場則提供提供焢土窯工具、柴火、還有屏東當地的雞蛋、番薯等食材，參加的民眾還自帶土雞、玉米等各種食材，連帳篷桌椅等露營設備都帶來了，屏東農業物產館內還有各種農特產品、稻農市集、以及免費氣墊水池城堡，提供參加者消暑一夏。

來自嘉義的蕭小姐說，從縣府網站得知消息後就揪團一起來參加，一共有20多人前來，帶上各種裝備後全家出遊，屏東的天氣雖然很熱，但是做好了準備也能玩得很高興，小朋友都說好好玩。

縣長周春米也到現場與焢土窯的民眾同樂，指出暑假期間屏東舉辦了各種好玩的活動，歡迎來屏東遊玩。

縣長周春米與眾一起焢土窯。（記者葉永騫攝）

天氣雖然很熱，但是到屏東焢土窯的民眾都做足了準備，洋傘等配備齊全。（記者葉永騫攝）

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