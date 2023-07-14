朝聖來義二峰圳亂象叢生！警勸導取締違停 郵輪巴士直送分流

二峰圳出水口左側為主圳道，右側為可親水的溢流堰。（記者陳彥廷攝）

2023/07/14 21:08

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載你去二峰圳玩水！屏東夏日狂歡祭限定郵輪巴士明起上路

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣來義鄉「二峰圳」水質乾淨、沁涼，今年暑假成為朝聖「祕境」，但人潮增多，亂象也多，包括嫌公廁遠向居民借廁所、亂丟垃圾、隨意停車等。警方今天啟動臨停勸導，屏東縣政府也透過郵輪巴士分流，遊客可以直接搭到圳前玩水，避免開車覓停車位。

二峰圳是由日本水利專家鳥居信平打造的伏流水設施，採自然重力取林邊溪水，汲水過程即可過濾，加上伏流水含量豐，3年內2次大旱中也未曾停水，還能灌溉屏東平原，供給沿線居民民生使用。去年為完工百年，屏東縣政府盛大舉辦慶典，邀請總統蔡英文及鳥居信平的孫子鳥居徹到場見證百年樹人的偉大設施。

二峰圳親水區開放戲水，卻帶來亂象，當地道路狹小，隨意停車極易造成堵塞，擋住居民的出入動線，亂丟垃圾及借廁所問題，也都造成居民困擾。鄰近的來義國小也常遭外車闖入。日前甚至連護岸石塊都被丟進水圳，一度引發水質疑慮。

來義鄉公所日前在臉書提醒，當地公廁位於水圳出水口東側約200公尺的喜樂發發吾公園，若有急迫需求，停車場隔壁消防分隊也可借。公所甚至提醒，切勿逞一時方便，在主圳道解決生理需求，嚴重破壞周遭環境與在地居民使用水權益。

潮州警方今天派員宣導勿隨意停車，將加強勸導及取締二峰圳周邊違規停車，同時引導遊客到臨時停車場，呼籲旅客進入部落小心駕駛、切勿任意違規停車，共同維護部落交通秩序。

屏東縣政府推出「2023夏日狂歡祭─潮州好好玩」路線，7月15日起到9月2日為期兩個月，每週六發車共計8梯次，每梯次限量40名額，1人只要699元，路線包括「二峰圳」、「屏東可可園區」、「潮州鐵道園區」及「2023夏日狂歡祭」。

交通旅遊處說，郵輪巴士在「潮州轉運站」集合上車，增加「林後四林平地森林園區」接駁點位，讓民眾彈性選擇上車地點。行程再次結合來義鄉「二峰圳」景點，邀請在地專業導覽解說人員敘述日本工程師鳥居信平如何完成巨大工程地下集水廊道，將隱身地下清澈的伏流水變成當地民生及灌溉用水，讓屏東農田在枯水期也不會缺水灌溉。

交旅處說，導覽人員都是去年百年慶典前就已培訓，也理解在地受到外客的影響，會持續和在地團體合作，一般而言，有收費且有人帶導覽的團體也會更尊重在地的生活環境。而郵輪巴士將遊客直送到水圳口及公廁所在喜樂發發吾公園前，盼能有效分流。

二峰圳溢流堰才是民眾可戲水的區域。（記者陳彥廷攝）

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