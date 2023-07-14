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    首頁　>　屏東縣

    屏東可可揚名國際 ICA亞太區競賽奪7金25銀20銅

    屏縣可可產業蓬勃發展，屢屢在巧克力大賽獲獎。（資料照，記者羅欣貞攝）

    屏縣可可產業蓬勃發展，屢屢在巧克力大賽獲獎。（資料照，記者羅欣貞攝）

    2023/07/14 19:22

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東可可再度延續佳績耀眼國際，在ICA世界巧克力大獎（International Chocolate Awards）2023亞太區競賽中，屏東業者共獲7金、25銀、20銅、7個特別獎，共59獎牌，總獎牌數創下歷年來最佳記錄，讓屏東可可在世界舞台延續光耀。

    屏東縣政府表示，ICA世界巧克力大獎（International Chocolate Awards）旨在表彰優秀的可可巧克力製造商，並且透過可追溯產地來源的資訊，推廣支持優質的可可種植者，創造永續的市場。隨近年疫情影響逐漸趨緩，國際賽事期程已逐步回歸正軌，今年2023ICA亞太區賽事於2月開始收件，參賽作品於香港進行盲樣分裝後發送至各地區評審小組及國際評審團成員，進行超過一個月的遠程線上系統評審，並於本月（7月）公告獲獎名單。

    屏東縣政府客家事務處表示，縣府一直擔任在地小農與業者的推手，持續推動屏東可可品牌向前邁進，今年亞太區賽事中台灣品牌業者在得獎數上名列第一，屏東業者更占了台灣總獎牌的一半數量，本次獲獎業者們同時也拿到10月至11月世界賽的入場資格，將在2023年底與世界各區獲獎者爭奪總決賽獎牌。

    此次得獎晉級的屏東業者，包括福灣巧克力、曾志元巧克力、老莫可可農園、可可雅米巧克力工坊、PSA有限責任屏東縣永續農業生產合作社、巧妙巧克力、福爾摩莎可可農場及Kuo YI Ting（郭怡婷）等在競賽中脫穎而出，縣府盼業者在總決賽中延續氣勢、勇奪佳績。

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