閏二月沒差！墾丁珊瑚與「媽祖生」最有緣 母親節前夕大量釋卵

軸孔珊瑚產卵。（海生館提供）

2023/05/14 21:44

〔記者陳彥廷／屏東報導〕墾丁海域珊瑚每年約在神明媽祖聖誕千秋日（農曆3月23日）前後的夜晚，會出現集體同步釋放精卵束的大自然美景，而今年因為「閏二月」關係，到底何時釋卵，成為關注焦點，而昨天依舊隨著媽祖生而大出，這不僅是罕見在立夏節氣後才大量釋卵，珊瑚也巧合的在母親節成為母親，國立海洋科學博物館副研究員、博士王立雪指出，就太陽節氣與月亮影響潮汐而言，從今年看來是月亮更為影響珊瑚的釋卵時機。

每年逢農曆三月「媽祖生」，墾丁珊瑚就會準時大量釋卵，不過，今年是19年1度的閏二月，等同農曆三月因此延後1個月，珊瑚是否會如期大爆發值得研究觀察，墾丁國家公園管理處（簡稱墾管處）與海生館還有台達電子文教基金會因此破天荒舉辦兩梯次的直播，就為完整紀錄加以驗證。

上個月觀察僅僅零星釋卵，這個月的「媽祖生」正日，理應會出現正常的大量釋卵，事前即引發關注，王立雪表示，經過兩天的直播紀錄，媽祖生當天疑似因海溫僅約21、2度，仍是略低，因此同步釋放精卵束量不如預期，但是昨天晚間的量就明顯大增，雖然比不上往年，但已可視為是今年的大發生。

「精卵束已蓄勢待發！」，王立雪說，昨天他們稍早已下潛確認位置及狀況，當時就發現南灣入水口海域、水下5到10公尺的珊瑚都已將卵吐在釋卵口，因此只要待某株珊瑚吐卵，就會像觸發板機一樣，開始大噴發，在事前下潛尋找定點時，角菊、腦紋及星紋等珊瑚都已「含苞待放」蓄勢待發，就出現同步釋放精卵束的美麗畫面，珊瑚相競釋放的畫面彷如海底星空極為迷人。

王立雪說，國外有文獻指太陽波長易抑制珊瑚釋卵，不過，因為外國幾乎沒有陰、陽曆並行，因此台灣的反而能和媽祖生這個民俗節慶完全的結合，也沒想到可說是幾乎不會有差，就是隨著農曆在釋卵，而這在外在環境的解釋，能從閏二月2月22日當時海水受「冷水潮」潮汐影響更大，因此水溫較低。

墾管處則說，珊瑚受包括潮汐變化及月光、還有海溫等影響，也為讓民眾能透過影像瞭解珊瑚生態，也希望減少人為過度干擾珊瑚產卵，過度的強光會影響珊瑚產卵，未來將持續進行調查，讓更多愛海的朋友能在第一時刻參與海洋珊瑚產卵的年度盛事。

幹星珊瑚產卵。（墾管處提供）

角菊珊瑚產卵。（海生館提供）

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