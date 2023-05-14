不滿女友移情別戀 醋男刺死情敵判14年賠528萬多元

黃男（中）不滿女友移情別戀，持刀刺死情敵，被判刑14年及賠償528萬多元。（資料照）

2023/05/14 10:39

〔記者李立法／屏東報導〕男子黃凱鴻不滿鄭姓女友與李姓男子過從甚密，邀約李男談判，黃男竟持彈簧刀刺死赴約的李男，黃男被依殺人罪判刑14年，屏東地院並判處黃男應賠償死者家屬528萬多元，可上訴。

38歲的黃凱鴻因不滿鄭姓女友移情別戀，2022年4月間偕蘇姓友人邀約李男到大鵬灣跨海大橋下停車場談判，黃與蘇2人一下車就痛毆李男，黃凱鴻接著拿出彈簧刀猛刺李男，導致李男肺臟及主動脈被刺穿，傷重不治。

全案經檢方偵結起訴後，屏東地院刑事庭依殺人罪判處黃男14年有期徒刑，犯傷害罪的蘇男被判刑3年6個月，上訴二審後，黃男維持一審原判，蘇男則改判有期徒刑2年6個月，死者家屬另附帶提起民事損害賠償之訴，向黃男及同夥蘇男求償一千多萬元的喪葬費、扶養費及精神撫慰金等。

蘇男主張，他僅毆打李男兩拳，是黃凱鴻持彈簧刀刺死李男，並不在他預料之內，黃凱鴻應為李男的死亡負起損害賠償責任。

黃凱鴻則表示，犯後他深感悔悟，雖欲與死者家屬洽談賠償事宜，但他持續遭羈押，無法與死者家屬接洽，他認為家屬要求的賠償金額過高，他無力負擔。

屏東地院民事庭審理後，認為若無黃凱鴻的殺害行為，李男尚不會因傷重致死，蘇男的不法侵害行為，與李男的死亡，無相當因果關係，應由黃男負起賠償責任，衡量全案情狀，黃凱鴻應賠償死者雙親528萬多元。

蘇嫌用雨傘擊破李男車輛的後擋風玻璃。 （警方提供）

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