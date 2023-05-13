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    首頁　>　屏東縣

    台灣最大花「雷公屁」開了！熱像儀揭奇花「放臭屁」奧祕

    全國最大花「疣柄魔芋」正值開花期。（記者陳彥廷攝）

    全國最大花「疣柄魔芋」正值開花期。（記者陳彥廷攝）

    2023/05/13 23:53

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕全國最大的花「疣柄魔芋」花徑最大可達60公分，是台灣原生珍貴稀有物種，開花在梅雨季前，伴隨響雷，又散發陣陣臭味，俗稱「雷公屁」。屏東縣新埤鄉建功村3年前著手復育，現在破百株盛開。新竹荒野保護協會還曾架設熱顯像儀，讓人一睹發熱後再發臭的自然奧祕。

    建功村長孔德成在自己家的花園復育「疣柄魔芋」，花朵直徑「不斷長大」，復育第一不到40公分，今年已達60公分，高度則有70公分。

    孔德成說，「疣柄魔芋」葉柄粗糙疣狀物顯得奇特，為了傳宗接代，4月底繁花盛開的模樣顛覆所有人的期待，整個花園不見香味，花朵顏色不嬌豔而是暗沉，外表還如同麵包，飄出陣陣屍腐臭味，這是為了吸引蒼蠅授粉。

    孔德成說，半世紀前，雷公屁在林地隨處可見，但因開發而逐漸消失。他和社區理事長謝秋郎3年前開始復育，如今他的花園裡已有157株，也與林務局合作在鄉內一處林地復育。

    遊客紛紛來孔德成的花園賞花，甚至從台北、新竹來的都有，「聞『臭』下馬」，孔德成笑說，散客、團體都有，就為一一睹「疣柄魔芋」真面目。其中，最特別的是來自新竹的荒野保護協會，不僅來參觀，還架設熱顯像儀。

    孔德成說，以往是用額溫槍測量，發現開花時溫度真的會比原本提高約2到3度，但熱像儀一來，可以直接看到畫面，甚至還能用人來比較，極有立體臨場感。他也說，疣柄魔芋的臭就是來自於熱，加熱後產生反應，推送臭氣，讓原本深奧的生物學，變得更加栩栩如生。

    新埤數位機會中心（新埤DOC）也不斷透過數位應用記錄疣柄魔芋，藉由影音、圖文等創作，推廣魔芋，讓魔芋可以逐漸被更多人認識，喚起了新埤鄉親復育魔芋「種籽」。

    熱顯影來看「疣柄魔芋」，發現發臭的前奏就是發熱。（孔德成提供）

    熱顯影來看「疣柄魔芋」，發現發臭的前奏就是發熱。（孔德成提供）

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