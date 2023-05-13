萬巒豬腳街不賣豬腳 青年返鄉特製時令水果冰淇淋

曾冠綸和妹妹曾文嬿回鄉共同創業賣冰淇淋。（記者陳彥廷攝）

2023/05/13 17:11

〔記者陳彥廷／屏東報導〕立夏節氣甫過，這幾天國境之南屏東的氣溫卻是屢屢破表，若到萬巒買豬腳時排隊太熱，這時吃杯冰淇淋消暑可是極大享受，在地青年曾冠綸放棄在大都市工作的機會，回老家與妹妹曾文嬿一起創業，選定時令水果製成特色霜淇淋，他說，從曾祖父開始就世代務農，他認為這條路不能斷，現在除了賣冰還自種樹葡萄及香水芭樂還有山刺蕃荔枝等，就盼在地水果的能透過不同方式永流傳。

萬巒鄉雖以豬腳街聞名，但因為土地肥沃水源優質且腹地廣大，也種有相當多的水果，更被稱作「百果之鄉」，31歲的曾冠綸大學材料科學系畢業後，未投入高科技業，反而是回家陪伴父母務農，但面對「產」的豐收，接下來「銷」就極為重要，他先是在爺爺於豬腳街的店面販賣果乾，但一開始這間「復脈園」被「淹沒」在百花齊放的豬腳街店面中，他求新求變，思索如何能在炎熱的屏東推廣食用時令水果。

「那就來作冰淇淋吧！」來自農家的曾冠綸深知，家鄉所有的農特產都是農人辛苦流汗所種出來的優質水果，而「食當令」更是吃東西的準則，不過，天氣一熱，水果保存就不易，而熱的時候，若是吃冰消暑可是一大享受，他決定將特色水果作為霜淇淋原料，一開始從火龍果、夏雪芒果等，再到肚臍橙、草莓、豆漿還有山刺蕃荔枝，接著再引入在地特產可可、樹葡萄。

曾冠綸說，除了上述的原材，他有次試著將「香水芭樂」也作為霜淇淋的來源，一試之下驚為天人，原本不僅保有芭樂味，更多的是自然水果所帶來的果香，今年還在引進纖維相當粗的土芒果，雖然不好處理，但都是為了提供最新鮮的水果作為食材。

曾冠綸表示，一般人對霜淇淋印象就是會加乳脂，不過，添加乳脂對部分民眾會形成較黏膩的負擔，因此，他發揮大學所學，透過研究果品的各項特性並系統化調製，先去除纖維，再和家人甚至客人討論改進，達到完全排除乳脂使用，卻又能維持綿密口感，讓在地農特產擁有更多出路。

每到假日，許多來排隊買豬腳者是不耐久候又燥熱，眼見旁有間清涼又窗明几淨的冰店，許多人「凍抹條」來嘗鮮，一嘗果真令人驚艷，遊客雯雯說，自己吃過水果鮮果冰棒，與水果冰淇淋滋味截然不同，當整隻冰淇淋都是綿密的水果味時，吃起來既沁涼又滿足。

可可（上）是萬巒特產，香水芭樂（左下）及樹葡萄在地也有農友種植。（記者陳彥廷攝）

「復脈園」窗明几淨，吸引不少人登門「沁涼」一下。（記者陳彥廷攝）

「復脈園」窗明几淨，吸引不少人登門「沁涼」一下。（記者陳彥廷攝）

曾冠綸發揮所學，開發出樹葡萄口味冰淇淋。（曾冠綸提供）

曾冠綸發揮所學，開發出樹葡萄口味霜淇淋。（曾冠綸提供）

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