捕蜂捉蛇工人控訴待遇不合理 工時長還要幫老闆餵鷄餵狗

屏東縣捕蜂捉蛇業務已外包處理。圖為示意照，與本新聞事件無關。（資料照）

2023/05/13 16:02

〔記者李立法／屏東報導〕承包屏東縣政府捕蜂捉蛇業務的陳姓業者，遭旗下王姓員工控訴工作待命時間長且限制多，還要餵鷄餵狗及清理糞便，十分不合理，提告要求陳男支付短發的薪資及加班費，但陳男認為雙方是承攬關係，非雇傭關係，並否認王男指控，屏東地院認為雙方為勞雇關係，陳男應支付王男短少的工資8萬6千多元，可上訴。

王男主張，他2021年11月受僱陳男，負責捉蛇，採論件計酬，每隻800元，須24小時待命服勤並遵守許多約定，如15分鐘内回電話給報案人安撫情緒，1小時内抵達現場，2小時内結案、值勤要配戴識別證穿制服，違反者罰款2000元，值日生還要餵食老闆的雞和狗及清理糞便等，並不合理，他要求陳男支付他半年多來短發的工資及加班費56萬多元。

陳男否認指控，強調他提供場地暫時存放蛇隻，故協議輪流清理環境，均無強制性或罰則，捕蜂捉蛇業務有季節性非屬常態性工作，雙方約定採「按件計酬」方式，且無強制須接案、打卡或簽到，王男可自由經營其他工作，不受他監督與指揮，雙方是承攬非雇傭關係，王男訴求無理，應駁回。

屏東地院檢視王男工作性質後，認為兩造間具有人格、經濟及組織上的從屬性，屬勞動契約關係而非承攬關係，陳男給付王男的薪資不可低於基本工資，至於王男在候傳時間並未提供勞務，為此請求給付延長工資實屬無理，陳男應給付王男短發的工資8萬6600元。

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