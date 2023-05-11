傳墾丁飯店使用雞蛋品質有疑慮 縣府稽查僅1家未用洗選蛋

墾丁飯店大多用洗選蛋。（屏縣府提供）

2023/05/11 08:37

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕國內雞蛋價量日趨穩定，各地方政府也針對囤積、哄抬等進行了解及調查，不過墾丁地區星級飯店，近期卻被爆料有業者在知情或不知情下，使用散裝原料蛋（整籃）混充洗選蛋（編號溯源），疑有次級品混充情形，屏縣府緊急進行聯合稽查，初步確認全符合規定，但確實有一家頂級星級飯店未使用洗選蛋。

這起投訴爆料指出，近期蛋價平穩，疑有蛋商出貨不了大量原料蛋，竟然混充洗選蛋，都送到用貨量大的墾丁飯店業，飯店知情或不知情下，用這樣的二流蛋混充較高價衛生洗選蛋，餐飲衛生如受影響，旺季前恐影響觀光業，還淪為不肖蛋商的銷貨管道。

對於這樣的傳言，屏縣府不敢大意，10日下午由消保官帶隊聯合會同衛生局、農業處、城鄉發展處、警察局恆春分局等單位啟動聯合稽查，突襲墾丁6家大型旅館餐廳使用雞蛋品質把關情形，結果包裝、保存期限、來源、產地等全數均符合規定，無次級品混充情形。

屏縣府消保官吳清宜指出，6家飯店業者中有5家使用洗選蛋，1家使用一般籃裝的散裝蛋，但是跟合法蛋行及合法牧場直接進貨，為確保消費者食用安全，縣府會持續針對早餐店、餐飲業者進行輔導稽查。

資深團膳業者表示，原料蛋與洗選蛋「衛生是最大差異」，洗選蛋就是透過水洗與分級處理，清除了蛋殼上的污穢與細菌，並剔除裂殼蛋，可以有效減少病菌隨著雞蛋傳播，因一般產地雞蛋有殘留雞糞的機率，相對就會有菌，雖然不會吃蛋殼，但打蛋過程污染到也是會影響到成品，頂規飯店及校園大多會選擇洗選蛋確保衛生條件，但每台斤價格約高10元左右。

墾丁傳飯店「雞蛋」品質有疑慮，縣府稽查一家未用洗選蛋。（屏縣府提供）

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