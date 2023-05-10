3億彰化40米大道濱二路沒人接手？ 伸港公所：燙手山芋！

花費3億的彰化40米大道濱二路，當初計畫把中央16米廣場作為觀光廊道，但伸港鄉公所認為「沒水、沒電、沒廁所」，接管根本就是燙手山芋。（彰化縣政府提供）

2023/05/10 19:54

〔記者劉曉欣／彰化報導〕頭痛了！花費3.1億元的彰化縣40米大道濱二路改善工程，花費3年時間終於在去年底完工通車，如今縣府準備移交給伸港鄉公所接管，但鄉長黃永欽表示，這真是「燙手山芋」，道路中央16公尺寬的廣場「沒水、沒電、沒廁所」，連要舉辦活動使用都「莫法度」！縣長王惠美指出，如果是因為經費問題，可以跟縣府申請。

黃永欽強調，這項工程是在前任鄉長曾煥彰任內開工，並允諾同意接管，但如今擺在眼前的事實是「這要如何接管」，因為，當初說好是要做「發展觀光的廊道」，如今上頭什麼都沒有，連綠帶的樹木都很小棵，連遮蔭效果都沒有，冬天還有強勁的東北季風，今年初在濱二路中央的16公尺寬、2公里長的廣場辦個小型的農特產品展，搭起的棚架是「海景第一排」，根本不敵東北季風。

黃永欽指出，既然當初說好是要做「發展觀光的廊道」，如今完全沒有配套，沒有水、沒有電、也沒有廁所，真的很頭痛，請縣府把發展觀光的相關配套做好，再來移交給公所。

縣議員賴清美表示，伸港鄉公所沒有意願接手濱二路，就是因為沒有配套，也欠缺維護費，這樣誰敢接下這個燙手山芋。

縣府工務處強調，濱二路改善工程是由經濟部工業局發包，因為當初伸港鄉公所提出發展觀光廊道的構想，才會將原有濱二路的40米道路重新配置，鄉公所也同意在工程完工後接管，所以，工業局才會辦理這項工程。

工務處指出，如今濱二路改善工程完工通車，工程驗收作業在今年完成後，工業局也請縣府先行接管再移交給鄉公所，鄉公所就應該依照當初的會議紀錄接管，目前正與鄉公所、工業局辦理清冊內容核對作業。

針對廣場上無水無電一事，並希望設置發展光觀光遊憩相關設施部份，縣府工務處將會先行了解公所需求，並協助公所依相關規定辦理。

花費3億的彰化40米大道濱二路，當初計畫把中央16米廣場作為觀光廊道，但伸港鄉公所認為「沒水、沒電、沒廁所」，接管根本就是燙手山芋。（彰化縣政府提供）

彰化40米大道濱二路就在伸港福安宮正前方，地方希望能夠串連福安宮與白色海豚屋與招潮蟹來發展觀光。（彰化縣政府提供）

花費3億的彰化40米大道濱二路，綠帶的樹木都很小棵，居民認為連遮蔭的效果都沒有。（彰化縣政府提供）

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