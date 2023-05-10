無照販售殺蟲劑等環境用藥最重罰30萬 屏東已20多人送辦

環保局在市場查獲販賣未核准的環境用藥。（屏東縣政府環保局提供）

2023/05/10 18:03

〔記者葉永騫／屏東報導〕網路電商平台交易愈來愈活絡，但民眾因不熟悉法律規定容易觸法，屏東縣在短短9個月已有20多位民眾在網路無照販賣防蚊液、殺蟲劑等環境用藥被查獲送辦，並依據環境用藥管理法第32條規定，處罰6~30萬元罰鍰，請民眾要別注意。

屏東縣環保局表示，民眾透過網路電商平台來購物或拍賣相當普遍，許多民眾在不知法令情況下，將包括殺蟲劑、防蚊掛片或防蚊液等環境用藥上網販賣或廣告，經環保機關查獲者最高可罰30萬元罰鍰，且依行政罰法規定，不得因不知法規而免除行政處罰責任，請民眾一定要注意。

環保局指出，在網路合法刊登廣告及販賣環境用藥商品，應遵循環境用藥管理法相關規定，必須有環境用藥販賣業專業技術人員之合格證書，並向當地環保局申請核發「環境用藥販賣業許可執照」後，才可於網路上販賣，提醒民眾無照不上網廣告販售、不買來路不明且無環保署核准「環署衛製」、「環署衛輸」或「環衛藥防蟲」等字號的環境用藥、不要在網路廣告宣稱環境用藥殺蟲或防蟲等效能，環境用藥能不用就盡量不用，應以整頓居家環境來代替環境用藥，才是防治病媒蚊蟲之本。

市場上眅售的蟑螂螞蟻藥很多是未核准的環境用藥。（屏東縣環保局提供）

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