成功搶下訂單 屏東參加東京國際食品展 可望創數十億元效益

屏東組團參加東京國際食品展，詢問度很高。（屏縣府提供）

2023/03/10 18:56

〔記者羅欣貞／屏東報導〕亞洲最大食品展「東京國際食品展」本月（3月）7日至今天（10日）登場，屏東參展廠商陸續傳出捷報，許多屏東好物成功進軍日本市場，詢問度相當高，深受日本及國際買主的喜愛，屏東縣政府初步統計，此次參展後續整體經濟效益可望達數十億元，一舉突破2019年的展銷狀況，整體成果相當豐碩。

領軍參展的屏東縣長周春米表示，受全球肺炎疫情影響，台灣睽違3年再度重返東京食品展，在此期間屏東食品業者早已準備好好把握這次展出的機會，為期4天的展期都全力以赴行銷，向通路商、貿易商、批發採購業者介紹推薦自己的產品，期望透過東京國際食品展的平台，將屏東出產的農漁畜牧、加工食品等屏東好物，成功打入日本市場，甚至站上國際舞台。

周春米指出，根據以往參展經驗，在會場中積極洽談的買主，都有很大機會發展更進一步的合作，後續實質效益非常值得期待，未來屏東縣政府團隊會繼續協助廠商，持續在各大展覽中露出行銷，開拓商品的能見度，幫助屏東縣廠商積極邁向國際市場，為屏東好物帶來更高的經濟效益。

屏縣府表示，在展前記者會中，縣長周春米介紹健翔興業的「鹼性離子水」系列商品，受到駐日代表謝長廷喜愛，展期間特地前來商談，計畫將台灣大武山水脈推廣到日本，讓更多日人可以飲用到台灣好水。

屏東縣政府統計，「東京國際食品展」為期4天的展期中，包括栗煬國際公司的「冷凍石斑魚切片」產品成功打入日本市場，「日本藏壽司」將採購屏東石斑魚，同時與日本超市談定合作，未來石斑魚片、湯頭、甲魚等漁產系列產品確定將出口日本，上架日本超市；義香食品加工廠的芝麻醬、麻油系列產品將與日本貿易商合作，成功進軍日本市場，讓更多人看見屏東的芝麻加工品；健康樂活生醫的「常溫珍珠」系列產品也將與日本貿易商合作，將台灣產出的珍珠帶入日本通路。

屏東參展的各大廠商努力不懈，成功吸引許多知名大廠、通路商、貿易商前往屏東館洽談，包括日本超市AEON及三菱食品株式会社對六堆釀興業醬油系列商品非常有興趣；金利食安的水果果汁飲品也引起日本超市AEON的詢問；澳洲COSTCO則是對大鵰生技的天味料理米酒產品有興趣。

日本爭鮮集團、芝本產業株式會社、MFC株式會社對御田食品的滴雞精與醬料包系列產品有高度興趣，深入商談中，峰漁的漁產品也有日本通路商前來洽談；農畜產品方面浤良食品的皮蛋與鹹熟蛋受到日本超市成城食井及誠品生活日本橋的積極詢問；豐誠冷凍食品的彩色珍珠系列商品則有Genky超市及日協食品前往洽談。

許多屏東好物透過東京國際食品展打開知名度。（屏縣府提供）

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