長照悲歌！男將癱母拋下樓後自己跳樓 地院准予減刑判3年

許男將虛弱的癱母從2樓拋下後，他也跳下樓，導致母親傷重不治，許男則受傷獲救。（資料照）

2023/03/10 18:12

〔記者李立法／屏東報導〕54歲許姓男子長年照顧79歲中風臥床的母親，去年母子雙雙確診，壓力備增的許男疑因不堪長照負荷，竟抱起虛弱的癱母從2樓拋下，然後他也跳下樓，導致母親傷重不治，許男則受傷獲救，屏東地院今天審結，認為實屬長照悲歌，情堪憫恕，准予減刑，判處許男3年徒刑，褫奪公權2年，可上訴。

許男去年5月間，將臥病在床多年無法行動、言語的母親，從東港住處1樓客廳病床抱上2樓陽台後抛落至1樓地面，許男接著也從2樓陽台跳下，身體原本就虛弱不堪的許母，禁不起這一摔，傷重不治，許男則受傷獲救，檢方偵辦後，依殺害直系血親尊親屬罪起訴許男。

屏東地院合議庭認為，許母因中風無法自理長達20年，期間全賴許男照顧，許男盡心照料母親，因此未婚，家中經濟全靠其兄工作收入及其低收補助款支撐，實屬社會上弱勢家庭；又案發前母子均感染新冠肺炎，除造成許男生理不適，更增加照顧母親的負擔及壓力，對許男負面情緒而言無異是雪上加霜。

法官認為，許男將母親拋落後旋即一同跳下樓而受傷，顯為同死之舉，實屬長照悲歌，因所犯為殺害直系血親尊親屬罪，縱依刑法自首規定減刑後，仍有情輕法重之虞，許男處境足以引起社會上一般人的同情，堪予憫恕，再依法減輕其刑，許男坦承犯行，親屬也為他求情，依全案情狀，判處許男3年徒刑，褫奪公權2年。

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