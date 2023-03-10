蘇清泉當庭改聲請驗票投開所清單 法官：有延滯訴訟進行嫌疑

蘇清泉（中）今天開庭前再向支持者講話。（記者羅欣貞攝）

2023/03/10 15:49

〔記者羅欣貞／屏東報導〕在去年屏東縣長選舉中落選的國民黨蘇清泉，提出選舉無效及當選無效訴訟，合議庭原預定今天（10日）就是否驗票做出宣示，結果法官當庭請蘇清泉方面確認前次開庭提出質疑的投開票所清單時，蘇清泉方面又更動清單；法官一度不悅說「這樣有延滯、阻礙訴訟進行的嫌疑」；是否驗票的宣示最後只能延至下週一（13日）下午2點30分再開庭。

該案1月起進行多次準備程序庭，第5次準備程序庭今天（10日）上午9點半開庭，審判長陳怡先就相關資料進行最後確認時，包括蘇清泉方面有證人、影片質疑的14個投開票所，以及開票時間超過當晚8點半的103個投開票所時，蘇清泉委任律師又當庭呈報不同清單；審判長表示若有更動應該早點將資料送到法院，而不是當庭呈報，這樣又要重來，根本來不及評議；「我不是你們的事後檢查員」，還要幫忙列出投開票所，「可以不要這樣嗎？」、「請不要再改了」。

隨後經過比對，最後聲請驗票的投開票所清單為35個；由於清單有異動，是否驗票的評議結果，審判長諭知下週一（13日）下午2點半開庭；今天（10日）宣示部分為，准予閱覽選舉人名冊711本。

此外，今天開庭前，蘇清泉的支持者再度聚集在屏東地方法院前，透過麥克風表達訴求；法官也在庭上提醒蘇清泉，已經有人向她反映，聲音影響到法院的寧靜，因為法官在評議、寫評議內容時，需要安靜的環境，尊重民眾表達意見的權益，但也請民眾不要太大聲。

今天中午程序庭結束後，蘇清泉表示，他的訴求就是光明磊落，不論驗票結果如何，都坦然接受，最終只希望求得真相。

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