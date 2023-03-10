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    蘇清泉提當選無效之訴 法院今准閱覽選舉人名冊711本

    蘇清泉提當選無效之訴，10日再開準備程序庭。（記者羅欣貞攝）

    蘇清泉提當選無效之訴，10日再開準備程序庭。（記者羅欣貞攝）

    2023/03/10 14:16

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕在去年屏東縣長選舉中以1萬1千多票落選的國民黨蘇清泉，提出選舉無效及當選無效訴訟，1月起經5次準備程序庭後，今天（10日）屏東地方法院合議庭宣示，准予閱覽選舉人名冊711本。至於是否驗票或是否部分驗票，預定下週一（13日）下午2點30分才會有結果。

    去年11月屏東縣長選舉，國民黨蘇清泉以1萬多票之差敗給民進黨周春米，蘇清泉質疑選務不公及計票有誤，向法院提出證據保全及重新計票，均遭駁回，於是再提出選舉無效及當選無效之訴；屏東地院自1月起進行準備程序庭，至今天（10）已是第5次。

    合議庭就蘇清泉聲請調查證據，評議結果為：

    一、不准予勘驗選舉人名冊711本。理由為蘇清泉方面待證事實為選舉人名冊中以指印領取選票，有未經管理員或監查員蓋章證明者，而有違法領票之情事，及質疑選舉人名冊未與選票一併封箱保存恐有遭塗改之可能云云。然以指印領取選票是否經管理員及監查員2人共同蓋章證明，此一事實經原告閱覽選舉人名冊即可釐清，毋庸行勘驗程序；又查無相關法令規定選舉人名冊應與選票併同封存於一箱始為合法，另原告未釋明有何勘驗全部選舉人名冊之必要，並使法院產生足以應勘驗全部選舉人名冊之大略心證，故不應准許。

    二、准予閱覽選舉人名冊711本，經閱覽後，認有影印之需要，交由法院工作人員遮掩該頁選舉人個人基本資料後，再予影印交付原告。

    審判長陳怡先也當庭公布選舉人名冊閱覽時程，為2023年3月14日至22日之間的7個工作日，每天上午8點到下午5點，中午休息1小時，在法院進行，相關費用由原告墊付。

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