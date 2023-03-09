長達32年的接力！東港高中田徑隊創4×100公尺接力新紀錄

東港高中田徑隊國中選手打破32年前4×100公尺的接力紀錄，開心與前紀錄保持者、現為三地門青山國小校長曾昱山（左三）合影。（東港高中提供）

2023/03/09 21:17

〔記者陳彥廷／屏東報導〕由4名選手各跑100公尺的4×100公尺接力賽跑，是考驗團隊默契的田徑項目，屏東縣國中男生4×100公尺接力紀錄高懸32年後，今年由東港高中田徑隊的國中選手，在縣內中小聯運打破舊紀錄，巧合的是，當天賽事主持人正好是前紀錄保持者曾昱山，小選手賽後和前輩合影，現為三地門青山國小校長的曾昱山，面對紀錄被破，他超級開心大讚後浪推前浪，勉勵他們在全中運能創佳績奪牌，為縣爭光。

東港高中田徑隊於中小聯運成績亮眼，高中女生田徑團體積分第2、國中女生田徑團體獲積分總冠軍、國中男生田徑團體積分總冠軍、國中女生四百公尺接力平大會紀錄，而國中男生4×100公尺接力，更由8年級翁義閔和9年級潘彥翰、陳冠儒及陳欣暘飆出44秒19，刷新1991年由代表中正國中的曾昱山等人的44秒6紀錄。

教練戴伯伊說，締造紀錄歸因選手們的抗壓性和自信心，平時練習成果於比賽完全展現，在得牌後會短暫放鬆，但已要開始為4月底的全中運備戰，屆時連清明連假都得抽空練習，而這群信心爆棚的選手，當天由另名8年級的陳品睿先與學長比拼預賽，當時就以44秒38先刷新一次紀錄，等於是一天兩度打破紀錄，且還不斷推高他們所創下的秒數障礙。

在這場長達32年的「接力創紀錄」當中，9年級的潘彥翰、陳冠儒及陳欣暘今年是最後一次參加國中組的比賽，因此3人都非常想在賽場留名，他們異口同聲說，傳接棒部分還有進步空間，秒數可望再推進，屆時在大場面的競爭下，目標是打破44秒的門檻進入43秒，非常有信心於全中運大會能夠奪牌。

曾昱山當天是大會賽事主持人，被打破紀錄當下是渾然未覺，他笑說，自己高中的紀錄前幾年才被另間高中打破，而他也忘記自己在國中曾創造紀錄，直到被當時同場競技的東港高中老師洪毅男提醒，才驚覺紀錄已「不保」。

曾昱山笑說，他完全不在意被破紀錄，還希望未來後輩能超越他是越多越好，他勉勵小選手，運動所訓練出的堅毅忍耐及學習態度還有充沛體力，將可面對所有挑戰，到所有地方都受用，而屏東在3級5區的體育政策下，千里馬更容易遇上伯樂展現才能，期許東港高中田徑隊於全中運為縣爭光，在體育界發光發熱，他也特別在頒獎時與東港高中田徑隊合影，留下這場「接力破紀錄」的傳奇一刻。

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