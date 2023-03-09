阿朗壹入口「水泥長城」惹議 原民會要求停工

學者李政璋憂心生態被水泥化破壞。（記者蔡宗憲攝）

2023/03/09 20:24

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕俗稱「阿朗壹古道」的旭海觀音鼻自然保留區，因牡丹鄉公所在入口路旁築起75公分高的圍牆，學者及環保團體怒批阻斷道路兩側，粗暴工程恐讓陸蟹無法渡海釋卵，屏縣府邀集鄉公所、旭海部落代表、民代、負責設計監造及施工廠商實地會勘，後續將邀請學者專家提供專業意見後，由鄉公所研議改善方式，補助經費的原住民族委員會（簡稱原民會），今天也發文要求鄉公所停工改善。

牡丹鄉公所施作的旭海觀音鼻保留區外道路修繕案，引發生態環保專家團體及各界關注，而這項道路改善工程由牡丹鄉公所依程序提報，經縣府初審轉陳原民會，再由原民會會實地會勘並召開審查會議後核定。

今天原民會也正式以公文形式，要求鄉公所立刻停工，指示需審慎完善相關檢核與工程管理機制，應盡速與相關專業團隊研議改善或可能的補救措施，要求公所於生態未保護下不得復工。

對於爭議，牡丹鄉公所強調，提案當時有提送生態檢核自評表，由於本案屬既有道路範圍內的整建或改善，才未執行生態檢核，並非迴避生態檢核，因此，在原民會全額補助2700多萬審核後核定施作，工程目前還未驗收仍在施工階段。

在地縣議員林采穎則表示，之前進入保留區要走很長一段路，道路修繕後可以方便族人進出自己的土地，對以往緊急救護往返耗時，救護車不易抵達的狀況也可以得到改善，將縮短時間，爭取救護時效；鄉代潘呈清等人也認為，農路靠山側都是私有農地，是居民既有的產業農路和便道，因天災損壞多年，雨後進出尤其不便，道路整修後能讓農車進出，矮牆則可避免泥沙沖刷道路，路段中都設計缺口讓生物通過，不理解保育團體訴求為何。

陸蟹專家李政璋則重申，鄉公所稱沒有規避生態檢核之意，但有文件顯示在工程前自評對生態影響無虞而免辦生態檢核，如今為了便宜行事規避生態檢核，導致衍生陸蟹、珍稀植物、土砂流失暨土石流問題，有3個需改善問題，反而讓整個工程進度陷入大麻煩。

由於爭議地點位在屏縣自然保留區周邊，縣府也強調，生態團體提醒有關道路改善工程與生態保育平衡議題，由縣府另邀請生態學者專家提供專業意見後，再由鄉公所研議改善，未來針對公共工程案件，會請各公所更審慎處理「生態檢核」事宜。

阿朗壹入口「水泥長城」惹議，各單位會勘將做改善。（屏縣府提供）

保育團體憂心生態被水泥化破壞。（記者蔡宗憲攝）

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