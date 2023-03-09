國、高中生合團挑戰高中組 屏東大同中學蟬聯全國音樂賽特優

屏東縣立大同高中本月參加111學年度全國學生音樂比賽，獲全國決賽高中Ａ組管樂合奏特優。（屏東縣立大同高中提供）

2023/03/09 14:21

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣立大同高中以國中、高中生合組的72人管樂團隊，本月（3月）參加全國學生音樂比賽高中A組賽事，融入普通班學生的人聲合唱，奪得今年全國決賽管樂合奏特優，已經連續2年拿下全國特優，表現精彩。

屏東縣立大同高中校長王郁菁表示，在108學年度以前，該校管樂班都是參加國中音樂班（A組）的賽程，之後因應管樂班直升高中部的學生需求，成立高中管樂社共同參賽，參加高中組音樂班賽程，難度加大，因成員多數為國中生，約佔3分之2，心理與身體差異性很大，面對的是純高中組別並與之競賽，參賽者需要堅毅的心理素質，還要能理解事前充分準備的必要性。

因為防疫，全國決賽停辦2年，去年復辦後，大同即拿下全國特優，今年再度蟬聯，競賽自選曲為Ｗinds of Change、指定曲為舊友進行曲，其中自選曲特別配置人聲合唱，邀請高中普通班9位、國中10位學生參加，今年1月下旬才開始配合團練，除了首次有人聲加入，也是第1次管樂班七年級初學者能有機會站上全國賽舞台，參賽人數達72人，從七年級到高三生整整跨越了6個年段。

演奏長號的高三學生邱揚珽已經參加過3次全國決賽，他表示，國小時學習國樂的中阮，也會鋼琴，升上大同的國中部音樂班時，老師建議他可選長號，一路學習以來，對長號產生濃厚興趣，接下來也將參加全國獨奏決賽，未來希望能進入大學的音樂系。

負責人聲的高三學生鄭琦娜表示，雖然參加合唱的19人，因為時間常常無法湊在一起練習，但在老師耐心陪伴和引導下，終於能站上舞台參賽，比賽時同時聽著演奏的樂曲，心中是激動且感動的，淚水在眼眶裡打轉，在高中生活留下永恆且特別的回憶。

校長王郁菁表示，感謝所有家長配合孩子們的團練犠牲家庭時間，孩子們排除萬難全力配合假日的練習。合作成就了一份美好的結果，讓孩子留下難忘的經驗，不論學科、術科與為人處事，都是無法速成，但有目標與堅持後，孩子們就能找到努力的動力繼續前進。

屏東縣立大同高中本月參加111學年度全國學生音樂比賽，獲全國決賽高中Ａ組管樂合奏特優。（屏東縣立大同高中提供）

大同高中國中音樂班平日進行管樂練習的情形。（記者羅欣貞攝）

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