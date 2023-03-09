為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　屏東縣

    屏東學童走入歷史建築修復現場 文資教育向下扎根

    屏縣府文化處帶領仁愛國小小朋友前往位於屏東書院旁的崇仁新村（通海區）修復場域。（圖由屏縣府文化處提供）

    屏縣府文化處帶領仁愛國小小朋友前往位於屏東書院旁的崇仁新村（通海區）修復場域。（圖由屏縣府文化處提供）

    2023/03/09 12:58

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東市保留多處的歷史建築日式宿舍群，屏東縣政府為落實文化資產教育扎根，邀請文資專家帶領屏東市仁愛國小學童走入修復現場，認識日式木構造特殊工法，充分融入教育學習與在地歷史文化。

    屏東縣文化資產保護所與仁愛國小合作文資保存課程今年邁入第3年，從最初的文化資產保存與建築基本構築概念，到因應台灣氣候環境造就建築型態改變，於本週展開深度「從文化資產走向木育」專題課程，目的是為讓學童進一步認識文化資產之建築結構與木料應用鏈結。

    仁愛國小小朋友以實際場域體驗方式，前往位於屏東書院旁的崇仁新村（通海區）修復場域，見識了日式宿舍從「床組、軸組、屋組」各結構中，相當精細的木建材之應用，在文資委員賴福林的解說下瞭解各種「榫接」運用在日式建築中，包括金輪繼、大追掛等皆有不同名稱，與其不同建築位置配搭應用之結構，展現日式木構造特殊工法，讓學生驚嘆不已。

    此次課程也安排學生實際參與日式建築特殊的編竹夾泥牆工法，透過竹片與木片交錯，兩者交錯使用麻繩綑綁固定，後續泥作還需分層施作，尤其面層的白灰壁必須經過至少3個月的養灰期，養灰過程皆需不斷攪拌，相當費時耗工，但也因此從中感受到日式宿舍保存之價值，不只年代久遠，更體現一個時代對於建築的堅持與建築的智慧。

    屏東縣政府表示，透過文化資產修復場域與學生學習跨域結合，除了對於社區在地文化的了解和探索，更循著不同時間軸的歷史軌跡，培養文資守護的重要性。

    小學生走入歷史建築修復現場。（圖由屏縣府文化處提供）

    小學生走入歷史建築修復現場。（圖由屏縣府文化處提供）

    屏東學童走入歷史建築修復現場，更了解文資保護的重要。（圖由屏縣府文化處提供）

    屏東學童走入歷史建築修復現場，更了解文資保護的重要。（圖由屏縣府文化處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    文化資產保存不易 最重罰200萬
    2023/02/25 05:30

    文化資產保存不易 最重罰200萬
    2/21土地公生日 「新莊潮江寺」新北唯一具文資身分土地公廟
    2023/02/19 11:59

    2/21土地公生日 「新莊潮江寺」新北唯一具文資身分土地公廟

    醫曝：穩血糖離疾病！鄭弘儀也靠它
    避免中壢「燃藜第紅樓」被拆 桃市府緊急公告暫定古蹟
    2023/02/18 14:10

    避免中壢「燃藜第紅樓」被拆 桃市府緊急公告暫定古蹟
    工程挖到考古遺址 立院法制局：建議修法以「現地保存」為原則
    2023/02/08 20:41

    工程挖到考古遺址 立院法制局：建議修法以「現地保存」為原則

    Gogoro Premium 全新升級再降價
    屏東縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播