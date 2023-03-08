國中男導師猥褻2女學生逾200次 一罪一罰重判10年

屏東某私立國中男導師對班上2女學生猥褻逾200次，法院採1罪1罰，重判男師10年徒刑。（資料照）

2023/03/08 23:42

〔記者李立法、羅欣貞／屏東報導〕屏東某私立國中男導師長時間對班上2名女學生強制猥褻逾200次，還以手機拍攝女學生私處存檔，惡行可鄙，枉為人師，屏東地院審理後，採1罪1罰，依對未滿14歲女子犯強制猥褻等罪，併處男師10年徒刑，可上訴。

檢警調查，該男師在2020至2021年擔任該國中班導師期間，仗著人師權勢，為逞其私慾，陸續在學校實驗室、教師辦公室及其住處，分別對班上2名女學生強制猥褻，次數超過200次以上，犯後還以手機拍攝女學生私處存檔欣賞，行徑惡劣。

女學生因無法忍受導師侵害身心而向家長反映，家長氣得報警處理，將男師送辦，並扣得犯案用手機、電腦及女用內褲等證物，男師事後坦承犯行，並賠償被害人，檢方偵辦後依違反兒童及少年性剝削防制條例起訴。

屏東地院合議庭認定男師犯行成立，採1罪1罰，依對未滿14歲女子犯強制猥褻等罪各處10個月至5年2個月不等徒刑，合併應執行有期徒刑10年。

縣府教育處表示，該校為教育部國教署所主管的學校，校安通報列管權責也在該署，後續調查與處分由國教署負責處理。案發後，該校已在去年4月間將涉案男師解聘。

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