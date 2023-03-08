為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　屏東縣

    恆春捕鯨歷史首次展出 文史工作者：保護鯨魚就是「固碳」

    捕鯨工作船上記錄照難得。（記者蔡宗憲翻攝）

    捕鯨工作船上記錄照難得。（記者蔡宗憲翻攝）

    2023/03/08 21:59

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島在日治時代引進的捕鯨業曾是台灣唯一，但多數歷史及影像佚失，當地文史工作者念吉成經過十餘年蒐集，在馥蘭朵飯店及恆春區漁會支持下，將這些史料全面公開，許多地方耆老前往分享當年故事，也期盼這段殺戮歷史轉為「護生」觀念，也讓當地文史成為觀光助力。

    不同於數位影像拍攝廣泛的年代，念吉成多年來蒐集的捕鯨相關照片，首次公開在恆春半島展覽，恆春半島各族群耆老都有代表參加，其中曾寫下與鯨魚生態相關歌曲的音樂家許順吉後代，也到場吟唱這首小調，現場民眾都對這些珍貴影像驚嘆不已。

    「捕鯨船上影像最珍貴！」念吉成說，早年能夠有相機拍攝洗照片者很少，跟到捕鯨工作船上記錄更是難得，這次老照片也包含常見的南灣、香蕉灣地區大鯨魚入港照片，還有前總統蔣介石視察畫面等史料，完整呈現台灣從日治時期1913年至1981年因時代變遷走入歷史的捕鯨業。

    念吉成表示，保護鯨魚就是「固碳」，一棵樹每年能吸收48噸的二氧化碳，一頭鯨魚卻可以保存33噸的二氧化碳，台灣周邊一值是鯨魚悠游的海域，期盼從這個展覽喚起國人對海洋巨人鯨魚的重視，也透過這段立誓讓更多人知道恆春半島深厚的海洋人文底蘊。

    文史工作者念吉成舉辦恆春半島捕鯨歷史展。（記者蔡宗憲攝）

    文史工作者念吉成舉辦恆春半島捕鯨歷史展。（記者蔡宗憲攝）

    文史工作者念吉成（左三）舉辦恆春半島捕鯨歷史展。（記者蔡宗憲攝）

    文史工作者念吉成（左三）舉辦恆春半島捕鯨歷史展。（記者蔡宗憲攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    重現恆春半島捕鯨歷史 珍貴文獻可望公開展覽
    2023/02/20 22:54

    重現恆春半島捕鯨歷史 珍貴文獻可望公開展覽
    夏威夷首例 抹香鯨吃下大量海洋垃圾擱淺沙灘
    2023/02/04 21:45

    夏威夷首例 抹香鯨吃下大量海洋垃圾擱淺沙灘

    「進香神器」讓寶神、轎班人員超有感！
    「鯨」奇發現！ 台灣史上最完整鯨魚化石出土
    2022/12/05 14:28

    「鯨」奇發現！ 台灣史上最完整鯨魚化石出土

    只因背景硬！這款油保健熱銷有玄機
    屏東縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播