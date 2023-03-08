恆春捕鯨歷史首次展出 文史工作者：保護鯨魚就是「固碳」

捕鯨工作船上記錄照難得。（記者蔡宗憲翻攝）

2023/03/08 21:59

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島在日治時代引進的捕鯨業曾是台灣唯一，但多數歷史及影像佚失，當地文史工作者念吉成經過十餘年蒐集，在馥蘭朵飯店及恆春區漁會支持下，將這些史料全面公開，許多地方耆老前往分享當年故事，也期盼這段殺戮歷史轉為「護生」觀念，也讓當地文史成為觀光助力。

不同於數位影像拍攝廣泛的年代，念吉成多年來蒐集的捕鯨相關照片，首次公開在恆春半島展覽，恆春半島各族群耆老都有代表參加，其中曾寫下與鯨魚生態相關歌曲的音樂家許順吉後代，也到場吟唱這首小調，現場民眾都對這些珍貴影像驚嘆不已。

「捕鯨船上影像最珍貴！」念吉成說，早年能夠有相機拍攝洗照片者很少，跟到捕鯨工作船上記錄更是難得，這次老照片也包含常見的南灣、香蕉灣地區大鯨魚入港照片，還有前總統蔣介石視察畫面等史料，完整呈現台灣從日治時期1913年至1981年因時代變遷走入歷史的捕鯨業。

念吉成表示，保護鯨魚就是「固碳」，一棵樹每年能吸收48噸的二氧化碳，一頭鯨魚卻可以保存33噸的二氧化碳，台灣周邊一值是鯨魚悠游的海域，期盼從這個展覽喚起國人對海洋巨人鯨魚的重視，也透過這段立誓讓更多人知道恆春半島深厚的海洋人文底蘊。

文史工作者念吉成舉辦恆春半島捕鯨歷史展。（記者蔡宗憲攝）

文史工作者念吉成（左三）舉辦恆春半島捕鯨歷史展。（記者蔡宗憲攝）

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