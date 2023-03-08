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    不滿新戀情被破壞 女除夕夜潑汽油燒房未遂被判4年半

    疑不滿新戀情被破壞，患憂鬱症蔡女潑汽油燒房未遂，被法院判刑4年半。 （資料照）

    疑不滿新戀情被破壞，患憂鬱症蔡女潑汽油燒房未遂，被法院判刑4年半。 （資料照）

    2023/03/08 11:40

    〔記者李立法／屏東報導〕蔡姓女子疑因不滿新戀情被破壞，憤而潑汽油要燒掉別人的房子洩恨，所幸被人發現，及時撲滅火勢才未釀災，蔡女事後否認縱火，並強調患有憂鬱症，但法官認定蔡女犯行成立，且不因憂鬱症影響該行為辨識能力，依放火燒燬現供人使用住宅未遂罪，判刑4年半，可上訴。

    屏東潘姓男子2年多前除夕夜聽見屋外有碰撞聲，發現蔡女匆忙離開後，鄰居家門口便冒出火勢，他趕緊將火勢撲滅，邱姓鄰居返家後，發現家門口被燒黑，氣得報警處理，但涉嫌縱火的蔡女到案後，否認犯行，檢方不採信，偵辦後依公共危險罪起訴蔡女。

    被害人指稱蔡女過去常偕男友到他住處，與蔡女無冤無仇，不知蔡女為何要燒他的房子，先前蔡女還跑到他的住處砸窗戶及推倒機車。

    蔡女則說，因為不滿邱男向她男友說她交了新男友，導致雙方出現感情糾紛，才氣得到邱男住處推倒機車，但絕沒有放火燒房子，她患有重度憂鬱症，影響認知功能。

    屏東地院審理後，認為蔡女雖患有憂鬱症，卻能有計畫實行犯罪行為，且犯後亦知逃離現場，其行為辨識能力不受影響，依放火燒燬現供人使用住宅未遂罪，判刑4年6個月。

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