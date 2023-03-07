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    首頁　>　屏東縣

    增供高雄？新園港西取水站埋新管 水公司：不會多抽水

    港西取水站大興土木，引來地方居民陳情。（記者陳彥廷攝）

    港西取水站大興土木，引來地方居民陳情。（記者陳彥廷攝）

    2023/03/07 23:17

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕高雄水情轉為黃燈，明天（8日）起夜間降壓供水，其中供應工業水源的屏東新園鄉港西取水站新管埋設工程，引起地方不滿陳情，自來水公司強調，水源主供工業用水，暫不會影響。

    南台灣已近600天未下大雨，高雄市今天凌晨起夜間降壓供水，工業用水部分，南高雄的林園、臨海及大發工業區則因港西取水站的供應，尚足以支應，屏東縣府核定水公司每天最多可取東港溪的35萬噸原水。

    不過，水公司每日約取20萬噸左右的水，日前卻在港西取水站大興土木埋設新管，引來居民質疑，向鄉公所陳情。水公司召開說明會，強調是埋設新管，舊管封閉不用，不會增加取水量，地方居民仍有疑慮。

    居民質疑，港西取水站採攔河堰方式取水，下游周邊地下水難獲補足，已經出現鹽化，難耕種農作物。鄉長方冠丁指出，許多農民陳情鹽化情形，且舊管一天不撤除，居民一天無法解決水公司擅自增抽的疑慮，尤其更不能藉由旱象的藉口偷渡，公所同樣反對新管埋設。

    水公司說，目前在高雄端已啟用抗旱水井及臨海的再生水，當足以支應，也不再多抽取港西的水源，應不至於如2021年般還要部分轉供民生使用，水公司下週會到新園，會同公所及農民到鹽化區域採樣分析。至於工程的部分，地方有提出廢除舊管線計劃，將再與地方協調。

    港西取水站。（記者陳彥廷攝）

    港西取水站。（記者陳彥廷攝）

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