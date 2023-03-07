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    首頁　>　屏東縣

    中國禁輸午仔魚 屏東縣政府全額補助檢驗費

    屏東縣府補助午仔魚檢驗費用。（屏東縣政府提供）

    屏東縣府補助午仔魚檢驗費用。（屏東縣政府提供）

    2023/03/07 18:50

    〔記者葉永騫／屏東報導〕中國停止台灣午仔魚輸入，影響漁民收益，屏東縣政府推出午仔魚檢驗費用全額補助專案，與養殖漁民、加工業者及通路商合作，由屏東縣檢驗中心於漁產品加工上市前針對動物用藥殘留精確把關，保障消費者食魚安全並提升屏東縣漁產品競爭力。

    縣長周春米表示，午仔魚為台灣重要養殖產業之一，屏東是主要產區，目前縣內午仔魚養殖面積約399公頃，佔全國80％，年產值約新台幣16.3億元，縣府已實施午仔魚產銷調節因應措施，提供每公斤10元的收購補貼，第一階段目標1500公噸，預計執行至6月底。

    為確保專案午仔魚的食品安全，參加獎勵措施的漁民，可透過林邊區漁會及枋寮區漁會，將午仔魚送至檢驗中心檢驗，檢驗項目為孔雀綠及其代謝物（含結晶紫）、多重合成抗菌劑（多重動物用藥殘留48項）、硝基呋喃代謝物，費用由縣政府全額負擔。

    縣府說明，為落實養殖水產品源頭生產管理，鼓勵養殖業者自主送驗，持續推出「養殖水產品推廣動物用藥自主管理計畫」，協助漁民加強上市及出口前檢驗，以減少藥物殘留情形，為減輕漁民檢驗費用負擔，每項檢驗漁民只需支付4成檢驗費，縣府補助6成費用，漁民可把握難得機會自主送驗，將更優質的漁產品推向國際通路，相關檢驗訊息公告於屏東縣檢驗中心全球資訊網。

    縣長周春米關心午仔魚的銷售，給予最大的協助。（屏東縣政府提供）

    縣長周春米關心午仔魚的銷售，給予最大的協助。（屏東縣政府提供）

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