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    首頁　>　屏東縣

    屏東市19000盞路燈 前年100盞獲認養、去年掛0

    路燈認養在屏東市的比例相當低，每年約只有100人。（記者葉永騫攝）

    路燈認養在屏東市的比例相當低，每年約只有100人。（記者葉永騫攝）

    2023/03/07 17:56

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市路燈1萬9000盞，前年民眾有認養100盞，去年因為疫情影響停辦，認養數為0，今年屏東市公所將恢復讓民眾認養，每盞每年600元，屏東市公所表示，屏東市以往沒有大力推展路燈認養，認養民眾多數以點光明燈做善事的立場來認養，一年如有100人認養，金額大約6萬元，而屏東市每年的電費大約1400多萬元，所佔的比例相當少。

    路燈的設立因為牽涉到電費，屏東縣各鄉鎮市公所對於新設路燈都是再三的考量，有些產業道路甚至不設路燈，因此有些善心人士及企業在基於公益的立場，會認養路燈，而多數鄉鎮市公所也會辦理相關事項，甚致大力宣傳及推廣，希望增加路燈數卻不增加電費。

    屏東市有高達1萬9000多盞的路燈，每個月的電費平均約120多萬元，1年電費約1400萬元，金額相當的龐大，皆由市庫支付，有些善心人士認為造橋鋪路是做功德的善舉，因此認養捐助路燈，無異於點一盞光明燈，有利於眾生，因此主動要求認養路燈，市公所並沒有特別推廣認養活動，因此前年的認養人數約100人，去年因為疫情影響，許多人生計受影響，所以停止了認養的活動，今年疫情趨緩，重新恢復認養活動，只要向市公所申請及繳費即可，每盞每年600元。

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