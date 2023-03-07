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    東京食品展開幕 周春米前往參加 大力促銷屏東產品

    石斑魚成功打入日本市場。（屏東縣政府提供）

    石斑魚成功打入日本市場。（屏東縣政府提供）

    2023/03/07 18:16

    〔記者葉永騫／屏東報導〕亞洲最大食品展「東京國際食品展」今天在日本東京國際展示場正式開幕，屏東縣長周春米前往現場為參展廠商加油打氣，強調「屏東好物、品質保證」，她還打趣屏東百年品牌的芝麻醬「吃了頭髮會金、眼睛會金」，臺北駐日經濟文化代表處代表謝長廷也嚐試過，引起全場開心笑聲。

    就在東京食品展開展之前，也傳出石斑魚成功進軍日本迴轉壽司市場的好消息，縣長周春米感謝栗煬公司為石斑魚產業打開新通路，希望未來繼續努力推廣屏東午仔魚及水產品外銷日本，而這次東京食品展是疫情後睽違3年再度參展，也是縣長周春米上任後第一次組團出訪，期盼透過東京食品展與世界各國廠商分享交流，為屏東產業爭取最大推廣效益。

    周春米在開幕會上表示，此次屏東為台灣參展單位最多的縣市，除了屏東館十家廠商外，另有7家屏東廠商分佈在台灣館內農委會、水產冷凍、畜產工會等攤位，展出陣容堅強。

    周春米說，「屏東好物，品質保證」，從芒果、鳳梨、香蕉等農產到滴雞精、龜鹿二仙膠、職人釀造的醬油、鹼性離子水、鱸魚加工品等，還有廣受全球喜愛的珍珠奶茶的粉圓，都是屏東生產的，歡迎參觀並預祝屏東隊訂單長紅、生意興隆！，隨後，也到各廠商攤位巡視、加油打氣，並試吃產品幫忙行銷；而現場展攤洽詢人潮絡繹不絕，讓屏東館詢問度非常高。

    東京食品展開幕 周春米前往參加，大力促銷屏東產品。（屏東縣政府提供）

    東京食品展開幕 周春米前往參加，大力促銷屏東產品。（屏東縣政府提供）

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