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    周春米聘楊禮朱擔任屏東縣政府北美洲文化觀光推廣大使

    屏東縣長周春米聘楊禮朱擔任屏東縣政府北美洲文化觀光推廣大使。（屏東縣政府提供）

    屏東縣長周春米聘楊禮朱擔任屏東縣政府北美洲文化觀光推廣大使。（屏東縣政府提供）

    2023/03/07 12:52

    〔記者葉永騫／屏東報導〕北美洲臺灣商會聯合總會副總會長、世台基金會NGO 親善大使楊禮朱，去年中國拒絕台灣鳳梨進口時，號召僑胞努力團購台灣的果乾、鳳梨乾，力挺台灣，並且獲得總統蔡英文接見，屏東縣長周春米特別聘任楊禮米擔任屏東縣政府北美洲文化觀光推廣大使，大力協助屏東縣提升人文、自然景觀、農特產品能見度，促進國際交流。

    楊禮朱在美國熱心公益，勤於僑界服務，中國去年拒絕台灣鳳梨進口期間，楊禮朱和僑委會一起大力推鳳梨乾出口，在南加州橙縣、東南休士頓同鄉會、美東紐約商會努力下，寄出超出2萬包的果乾，當時美國因為武漢肺炎影響，有些地區禁止30人聚會，台灣同鄉們努力團購，不計成本（光空運費就一箱6仟），在炎熱的太陽底下，就在停車場分批分銷出所有的鳳梨乾，來力挺台灣！，獲得總總英文在總統府接見，大為讚揚見證了疼惜台灣的心，強調只有大家團結一致，就能有志者事竟成。

    楊禮朱除了和海外屏東鄉親及作家李昂一起參與屏東的動外，更計畫籌辦「台灣藝術文化外交」的智庫，準備將有台灣元素的藝文用商業模式推廣海外，而「讓世界聽見台灣」的灣聲樂團，六月將在美西首演，就是一個試金石。她希望用軟文化實力，來創造台灣更有競爭力更有價值的好所在！

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