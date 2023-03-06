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    小琉球「旅海步道」有助復育 今年再拓點深入「海膽荒礁」

    漁埕尾的導覽線。（記者陳彥廷攝）

    漁埕尾的導覽線。（記者陳彥廷攝）

    2023/03/06 23:31

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕小琉球5個自然人文生態景觀區的潮間帶中，漁埕尾和杉福2潮間帶已設置導覽專用的「旅海步道」，復育頗有成效，不僅水族數量增加，甚至曾一度消失的水族回歸，4月1日潮間帶開放在即，「旅海步道」今年還要在曾淪落「海膽荒礁」的肚仔坪潮間帶設置，盼能逐步復育島上潮間帶生態。

    杉福、漁埕尾、肚仔坪等3潮間帶為屏東縣政府所劃設的水產動植物繁殖保育區，前兩處屬傳統遊憩熱點，因遊客爆量，民生污水大增，水質開始優氧化，又受踩踏影響，生態相大幅滑落，經調查研究後，訂定同時段最多300人在內的規定，並與大鵬灣國家風景區管理處共同出資，委託「小琉球自然人文生態觀光協會」管理，並在出入口設有站點。

    小琉球島上導覽員早在多年以前即自主決定在每年12月至隔年3月封閉潮間帶，盼水族休養生息，但仍不敵開放期間的爆量遊客踩踏，屏縣府曾調查發現，各潮間帶生態韌性大幅減低，其中肚仔坪更是生物個體密度、物種豐富度皆下降8成，甚有部分生物消失，而海膽大量增生，整片潮間帶「窮到只剩海膽」，淪學界名詞中的「海膽荒礁」。

    為了拯救潮間帶，該協會參考不同國家對潮間帶管制作法，2020年先於杉福、漁埕尾佈設導覽線，打造遊客專屬的「旅海步道」，遊客進入潮間帶後僅能行走於步道內，水族由導覽員以導覽箱展示，減少踩踏區域，還給水族安身立命的空間，屏縣府指出，在辦理2年後，成效不錯，水族的數量、密度變得更為穩定。

    「目測至少回復3成」，協會理事長陳文玉指出，導覽線的佈設為動態調整，不會讓踩踏集中在同動線，漁埕尾和杉福的導覽線實施後，目測至少回復3成生態相，像車渠貝或藍指海星等一度消失的美麗水族竟又回家了，令人相當感動。

    陳文玉表示，肚仔坪潮間帶人潮雖然相較下因路途較遠人潮較少，但長期鞕長莫及下，踩踏、盜採捕更無約束，皆加速原本海膽增生的「海膽荒礁」慘況，現在正在等退潮，將進行導覽線綁定，有信心能讓生態逐步回復。

    不過，導覽線的套繩環須打在珊瑚礁上，引來部分居民擔憂珊瑚礁遭破壞，對此，屏縣府強調，打上套繩環為佈設導覽線的必要措施，與無限制的踩踏相較明顯會有更佳保護效果。

    參考國外作法引入國內首創的潮間帶導覽線就在小琉球，圖為漁埕尾。（記者陳彥廷攝）

    參考國外作法引入國內首創的潮間帶導覽線就在小琉球，圖為漁埕尾。（記者陳彥廷攝）

    參考國外作法引入國內首創的潮間帶導覽線就在小琉球，圖為杉福。（記者陳彥廷攝）

    參考國外作法引入國內首創的潮間帶導覽線就在小琉球，圖為杉福。（記者陳彥廷攝）

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