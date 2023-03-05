小琉球漁福港危險航道修復等了7年 環團憂施工傷生態惹怒漁民

漁福港出海口遭莫蘭蒂颱風重創。（記者陳彥廷攝）

2023/03/05 23:44

〔記者陳彥廷／屏東報導〕2016年強颱莫蘭蒂重創南台灣，當時造成小琉球停水電多日，令人餘悸猶存，目前島上陸地的破壞大多已復原，但海底環境遭「崩壞」的場面卻尚未完全復舊，至今已近7年，原來，當地漁福漁港的防波堤斷裂、消波塊崩落港口航道，至今仍影響漁船出入，雖然縣府在今年初籌到經費修復，但日前施工過程傷及珊瑚礁，遭到保育團體質疑，縣府明天將再度與廠商、顧問公司開會討論施工方式。

「等了這麼久好不容易有經費，難道漁民的生命安全就不用顧？」琉球區漁會今天跳出來針對此事，股長曾毓宗指出，漁福漁港受到強颱重創後，時常發生漁筏筏底擦撞礁石事情，尤其在天氣不好的時候，漁船會因為浪差頻率高、或浪大不穩，整艘船衝去撞消波塊，進而導致螺旋槳被撞壞或船身翻覆，不少漁民也因而受傷，這些不是出海才遇到的事，而是在正要出港時就會碰上，在較為狹窄的出海口更加的危險。

漁會皆將漁民難出入的反映回報縣府，長年下來皆盼縣府盡速修復漁港相關設施，但在經費不足下，還有保育團體認為施作如此的重力工程，將傷害周邊珊瑚礁，因此遲遲無法獲得修復工程的核定。

「多年來討論至少10次仍無果」，漁會表示，今年初縣府捎來好消息，指長年無果的經費已籌措，並徵得保育團體同意，將以傷害最小的施工方式修復漁港，未料，近日施工才一半，突然又有保育團體質疑有珊瑚因工程受害，工程因此暫緩。曾毓宗表示，漁會也認為珊瑚很重要，珊瑚同樣需要保護保育，但反過來說，漁民出海的生命安全難道就不重要嗎？若漁民真因此而出事該要向誰討交代？又要怎麼向其它漁民、家屬交代？

「工程確實會傷害到珊瑚！」他不諱言指出，縱使這會傷害，但傷害層面極小，只有表層受傷且很快就能恢復，並非全面死亡，若讓工程早點進行，快點結束，自然也才能讓自然生態更快復原；該區漁會總幹事蔡寶興也說，施工單位是以鐵柱將平台船定點固定再進行施工，海底受損面積小，自然恢復的時間快，強調這已是現階段等了快7年後目前最適當施工方式，請各單位勿再阻止，還給漁民一個安全的漁港與航道。

「該航道真的很危險！」日前已遭發文要求重新檢討施工方式的屏東縣政府回應，明天將與廠商、顧問公司再開會討論，除先釐清有無破壞珊瑚礁，接著就是檢討施工方式，但目前該航道就是有個危險狀態，目前整起工程雖先暫緩，但會積極溝通、取得各方共識。

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