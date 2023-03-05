為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　屏東縣

    中小聯運田徑場驚現多處補丁 屏縣體發中心：賽後全面修復

    屏東縣立田徑場跳遠場地有多處補丁。（記者羅欣貞攝）

    屏東縣立田徑場跳遠場地有多處補丁。（記者羅欣貞攝）

    2023/03/05 10:39

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣中小聯運本月3日起舉辦3天，結果比賽場地縣立田徑場出現多處補丁，議員質疑「這樣的場地讓孩子比賽合適嗎？」；屏縣體發中心表示，經專家現勘，確認場地安全無虞，中小聯運後鋪面將全面修復。

    進行中的屏東縣中小聯運，田徑賽事安排在屏東縣立田徑場，但場地鋪面出現多處補丁，家長擔心場地安全向民意代表陳情；屏東縣議員黃明賢、屏東市民代表傅建雄表示，「田徑場地多處補丁，這樣的場地讓孩子比賽合適嗎？」，不僅跳遠的場地有補丁，還有好幾處也是類似的狀況。

    有參加中小聯運徑賽的選手表示，補丁看起來和原跑顏色不同，雖然不至於影響跑步秒數、成績，但跑起來的感受會有軟、硬的不同，補丁的部分踩起來會比較軟，當然希望場地有一致性。

    屏東縣體育發展中心說明，屏東縣立田徑場2017年整修並取得認證後，因認證期限已過必須重新申請田徑協會認證，且屏縣爭取大型賽事辦理，使用頻繁致賽道鋪面層磨損，原預定於未舉辦賽事期間，進行田徑場鋪面部分修復及再認證作業，但因臨近年中小學聯運賽事前，施工廠商未能於原訂期程依中華民國田徑協會認證標準完成施作，因此先做部分賽道復原。

    體發中心表示，復原部份鋪面與既有磨損鋪面有色差，賽前有請台灣體育運動管理學會的專業委員場勘，確認場地安全無虞，將會於中小運賽事完成後，依專業委員意見進行場地修復工程施作。

    屏東縣體育發展中心主任黃柏翰強調，在中小聯運今天（5日）閉幕後，一直要到今年11月才會有縣運等田徑場的賽事，縣立田徑場將利用這段時間全面修復鋪面、草皮也會整修，完成田徑協會的認證。

    補丁和原鋪面有明顯色差。（記者羅欣貞攝）

    補丁和原鋪面有明顯色差。（記者羅欣貞攝）

    屏東縣立田徑場出處多處補丁，引發質疑。（屏東市民代表傅建雄提供）

    屏東縣立田徑場出處多處補丁，引發質疑。（屏東市民代表傅建雄提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    全中運爆「地獄球場」！台南全運會14場館細心整備 估5月完工
    2023/03/04 21:21

    全中運爆「地獄球場」！台南全運會14場館細心整備 估5月完工
    學生參加全中運受傷 陳其邁致電關心「全力爭取參賽權益」
    2023/03/04 17:14

    學生參加全中運受傷 陳其邁致電關心「全力爭取參賽權益」

    160位專家評鑑 大醫生技左旋麩醯胺酸獲SNQ認證
    斥資逾3000萬翻新 斗六運動場升級為國家級
    2022/04/12 12:34

    斥資逾3000萬翻新 斗六運動場升級為國家級
    使用逾40年 台東富山實小運動場整修煥然一新
    2022/01/14 12:36

    使用逾40年 台東富山實小運動場整修煥然一新
    屏東縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播