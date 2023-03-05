中小聯運田徑場驚現多處補丁 屏縣體發中心：賽後全面修復

屏東縣立田徑場跳遠場地有多處補丁。（記者羅欣貞攝）

2023/03/05 10:39

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣中小聯運本月3日起舉辦3天，結果比賽場地縣立田徑場出現多處補丁，議員質疑「這樣的場地讓孩子比賽合適嗎？」；屏縣體發中心表示，經專家現勘，確認場地安全無虞，中小聯運後鋪面將全面修復。

進行中的屏東縣中小聯運，田徑賽事安排在屏東縣立田徑場，但場地鋪面出現多處補丁，家長擔心場地安全向民意代表陳情；屏東縣議員黃明賢、屏東市民代表傅建雄表示，「田徑場地多處補丁，這樣的場地讓孩子比賽合適嗎？」，不僅跳遠的場地有補丁，還有好幾處也是類似的狀況。

有參加中小聯運徑賽的選手表示，補丁看起來和原跑顏色不同，雖然不至於影響跑步秒數、成績，但跑起來的感受會有軟、硬的不同，補丁的部分踩起來會比較軟，當然希望場地有一致性。

屏東縣體育發展中心說明，屏東縣立田徑場2017年整修並取得認證後，因認證期限已過必須重新申請田徑協會認證，且屏縣爭取大型賽事辦理，使用頻繁致賽道鋪面層磨損，原預定於未舉辦賽事期間，進行田徑場鋪面部分修復及再認證作業，但因臨近年中小學聯運賽事前，施工廠商未能於原訂期程依中華民國田徑協會認證標準完成施作，因此先做部分賽道復原。

體發中心表示，復原部份鋪面與既有磨損鋪面有色差，賽前有請台灣體育運動管理學會的專業委員場勘，確認場地安全無虞，將會於中小運賽事完成後，依專業委員意見進行場地修復工程施作。

屏東縣體育發展中心主任黃柏翰強調，在中小聯運今天（5日）閉幕後，一直要到今年11月才會有縣運等田徑場的賽事，縣立田徑場將利用這段時間全面修復鋪面、草皮也會整修，完成田徑協會的認證。

補丁和原鋪面有明顯色差。（記者羅欣貞攝）

屏東縣立田徑場出處多處補丁，引發質疑。（屏東市民代表傅建雄提供）

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