疫後現場徵才受歡迎 屏縣逾50家廠商共襄盛舉、700多人參加

屏東縣長周春米（右一）到場關心現場徵才情形。（記者羅欣貞攝）

2023/03/04 14:42

〔記者羅欣貞／屏東報導〕因應年後就業市場需求上升，屏東縣政府勞動暨青年發展處今天（4日）在屏東公園椰林大道舉辦「迎春納才求職去」現場徵才活動，共有50家以上廠商共襄盛舉，提供超過935個工作職缺，參與民眾相當踴躍。

今天由屏東縣政府主辦的現場徵才活動，邀請環球購物中心、大江生醫、屏東客運、強匠冷凍食品、台灣矢崎、豐鼎光波奈米科技、巧新科技、南部化成、基福工業、馬光中醫及南台灣具規模的墾丁福華渡假飯店、悠活渡假飯店等多家知名廠商參與。

徵才職務內容包括儲備幹部、系統工程師、品管技術員、包裝作業員、職業安全管理師、食品技師、駕駛員、餐飲及旅館從業人員等各類工作職缺，平均薪資月薪達3萬2千元以上，也有兼職職缺，同樣吸引喜愛彈性自由安排工作時間的民眾前來。

屏東縣政府統計，活動舉辦至中午12時30分，現場約711人次參加，投遞履歷383人次，初媒成功157人次，今天不克前往參加的民眾，上班日也可至屏東縣政府勞動暨青年發展處，現場洽詢或電話洽詢，屏東縣政府就業服務台：08-7558048分機520~522、銀髮人才服務據點專線08-7327596。更多活動詳情可至勞動部台灣就業通網站或屏東縣政府勞動暨青年發展處網站查詢。

屏東縣政府今天在屏東公園椰林大道舉辦「迎春納才求職去」現場徵才活動。（記者羅欣貞攝）

警方也在現場進行宣導。（記者羅欣貞攝）

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