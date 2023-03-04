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    屏東300女性做瑜伽喜迎婦女節 陳淑麗指導、周春米來體驗

    屏縣300人齊做瑜伽。（記者羅欣貞攝）

    屏縣300人齊做瑜伽。（記者羅欣貞攝）

    2023/03/04 13:38

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕婦女節前夕，屏東縣300名婦女今天（4日）齊聚一堂，在資深藝人陳淑麗指導下做瑜伽，曾經投入瑜伽運動6年的縣長周春米也到場體驗，鼓勵女性找到自我療癒與平靜的方法。

    屏東縣政府因應後疫情時代下女性的自我療癒，邀請資深藝人陳淑麗分享精采人生，更由陳淑麗帶領縣300位女性以瑜伽進行自我對話；婦女們在屏東縣立體育館內同做瑜伽，場面十分壯觀，氣氛也很療癒。

    屏東縣長周春米表示，疫情帶來的心理壓力，讓人產生更多焦慮情緒，進而影響到生活，婦女們透過療癒瑜伽，同場心靈共振，共同學習如何在忙碌的日常下，卸下緊繃的心靈，找到自我的療癒與平靜之法。

    陳淑麗也分享自身經歷，從模特兒、演員、主持人到終身志工，暢談各階段不同的經歷、挫折、轉換與付出，鼓勵女性朋友們，追求夢想、自我實踐不分年齡。

    陳淑麗同時指導在場民眾，利用座椅進行居家瑜伽伸展動作，並強調以生活常見的工具，就能簡便而輕鬆達到運動舒緩的瑜伽體驗，找到屬於自己的療癒和身心安頓。

    參與瑜伽的楊姓縣民說，很開心縣府舉辦瑜伽活動，讓她有機會體驗簡單的放鬆身心方法，聽完陳淑麗的分享，也讓人更有動力投身於社區服務。

    縣長周春米除了祝福在場每位女性「婦女節快樂」，更表示，會持續帶領縣府團隊打造友善女性的希望城市，成為屏東婦女最佳靠山。

    屏縣府邀請陳淑麗（右）指導婦女做瑜伽，屏東縣長周春米（左）也到場體驗。（記者羅欣貞攝）

    屏縣府邀請陳淑麗（右）指導婦女做瑜伽，屏東縣長周春米（左）也到場體驗。（記者羅欣貞攝）

    屏東縣300人齊聚縣立體育館做瑜伽。（記者羅欣貞攝）

    屏東縣300人齊聚縣立體育館做瑜伽。（記者羅欣貞攝）

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