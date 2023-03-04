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    首頁　>　屏東縣

    公墓縱火害命 屏東再逮放火燒墓嫌犯

    崁頂公墓發生火災，縱火嫌犯當場被逮。（警方提供）

    崁頂公墓發生火災，縱火嫌犯當場被逮。（警方提供）

    2023/03/04 10:57

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣228連假期間發生縱火燒公墓事件，已釀2起命案，事件延燒，卻仍無法阻止貪圖方便的不肖人士放火燒墓，屏東縣政府警察局東港分局崁頂分駐所所長陳伯忠、警員陳俊儒昨天約中午左右獲報，指在轄內有火警，兩警到場，當場查獲縱火嫌疑人蘇姓男子並帶回偵辦。

    2月25日當天，佳冬鄉一名邱姓老翁到公墓整地，遭公墓火災燒成焦屍，接著2月26日，蕭姓消防員支援恆春公墓火警時，不慎遭水廂車重壓致死，兩起案件顯見公墓火警的危害，縣長周春米即強調將以「放火罪」究辦。

    縱使命案已發生且公部門宣誓重辦，但仍有不肖者不收手，持續縱火燒墓，連日來警方又再逮捕數名縱火犯，東港警方昨天中午再獲通報，指轄內崁頂鄉北勢村後廍路段旁公墓有火警，立即趕往現場查看。

    警方到場後發現公墓雜草起火，立即通報消防隊到場，警方不敢大意，在公墓內擴大搜索，並當場查獲本起縱火嫌疑人蘇姓男子，立即將蘇嫌帶回偵辦。

    警方調查，52歲居住崁頂鄉越溪村的蘇男，昨天前往清掃祖母墓園，因見太多雜草，放火燃燒因而引發大火，經消防人員到場後撲滅，所幸未有人員受傷及財物損失，全案經偵詢後依涉嫌公共危險罪將蘇嫌移送屏東地檢署偵辦。

    崁頂鄉長廖國富也相當重視，獲報到場視察，他說，當地公墓已經禁葬，但既有墓仍有人會進入掃墓，由於昨天風大，現場就出現火星飄散，一度延燒，所幸最後全面撲滅。東港警分局則呼籲，時值掃墓季節，請民眾掃墓時小心用火，以免引發田野火災，縱火將遭受嚴懲，請民眾勿以身試法。

    崁頂公墓發生火災，縱火嫌犯當場被逮。（警方提供）

    崁頂公墓發生火災，縱火嫌犯當場被逮。（警方提供）

    崁頂公墓昨發生火災。（警方提供）

    崁頂公墓昨發生火災。（警方提供）

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