消波塊吊放破壞小琉球珊瑚礁 縣府要求停工調查

屏縣府工程遭疑傷害小琉球珊瑚，海洋及漁業事務管理所已請廠商改善。（民眾提供）

2023/03/03 23:04

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣小琉球觀光業蓬勃發展，生態保育及建設開發卻出現拉扯，當地水上活動業者發現，縣府在漁福漁港進行的消波塊吊放工程，造成海底珊瑚礁大範圍創傷，感到心疼又氣憤，屏縣府海洋及漁業事務管理所（簡稱海洋所）表示，已要求包商先行停工，等調查出損害原因後才能復工。

「官方帶頭破壞珊瑚礁！」潛水教練表示，漁福漁港附近海域整排珊瑚礁被刮出白白的傷痕，還有大塊的珊瑚直接被撞斷，大面積的白邊、鹿角、軟珊瑚礁體破壞，絕非一般漁船下錨能造成，所有跡象都指向施工中的消波塊吊放工程。

當地海洋保育人士指出，這次小琉球珊瑚礁受創位置，與先前海底供水管線險遭挖斷的差不多，如果是漁港工程造成的破壞，顯見施工過於粗心，把珍貴珊瑚礁海域當成一般漁港沙地施工，看到這些生態傷痕實在很心痛，希望相關單位在進行海底工程時，能慎重使用機具，因為許多生態及生物受創後是難以回復的。

當地珊瑚礁遭破壞引發關切，琉球鄉公所接獲通報後，立即發文給縣府，認為漁福漁港進行的清淤，及消波塊吊掛工程恐造成生態破壞，因涉及珊瑚礁保育，要求發包單位屏縣府進行查處。

屏縣府海洋所表示，去年因颱風造成漁福漁港海堤消波塊掉落航道，影響漁船進出安全，縣府決定將掉落在航道上的消波塊吊離，在提頭碎波帶要穩定平台船，需透過錨樁穩住船身才能施工，風浪卻造成平台船錨樁位移，導致海底珊瑚礁岩受損，已要求包商停工，等調查出損壞原因後才能復工，而且儘量在風平浪靜情況下施作，以免珊瑚礁岩受到破壞。

潛水教練表示，所有跡象都指向施工中的消波塊吊放工程。（潛水教練提供）

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