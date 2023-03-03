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    首頁　>　屏東縣

    屏東媽媽有福！每生1胎 補助價值2萬元月嫂到宅服務

    屏縣月嫂到宅服務補助將全面擴及到第1胎。（圖由屏縣府提供）

    屏縣月嫂到宅服務補助將全面擴及到第1胎。（圖由屏縣府提供）

    2023/03/03 16:54

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏縣2020年起推出到宅母嬰照護月嫂服務，原先80小時2萬元的補助對象為弱勢家庭，2021年4月起補助擴及到第2胎後可申請，今天（3日）縣府進一步宣布，將擴及至第1胎（今年3月8日起出生），也就是說屏縣婦女每生1胎，就可申請縣府月嫂平台服務，每胎上限80小時價值2萬元。

    屏東助好孕，開創宅經濟，縣府從2020年6月起設置「屏東縣到宅母嬰照護媒合平台」，除了培訓月嫂，也補助生育婦女月嫂到宅服經費，每胎最高80小時，以每小時250元計算，價值2萬元，補助對象原以弱勢婦女為主，前年擴及到一般婦女只要生第2胎以上都可申請。

    38婦女節前夕，屏東縣長周春米今天（3日）宣布，補助福利將擴及到第1胎；周春米表示，經縣府盤點資源及經費，決定擴大至第1胎，80小時現值2萬元都由縣府買單，讓新手爸媽不再焦慮。

    社會處長劉美淑也表示，推出月嫂服務後，2020年、2021年受到疫情影響申請人數都不是太多，但到2022年服務人數已到720位，其中3成為第1胎自費使用服務，所以今年決定3月8日（含）之後出生的孩子，只要設籍在屏東縣，第1胎的新手父母就可申請服務，由平台月嫂提供做月子餐、簡單的家事服務、小孩的照顧等，預計今年培訓的月嫂人數就會超過1百位，預計會有1千個家庭受益。

    社會處表示，目前屏縣全部33鄉鎮市都已經發放生育津貼，縣府提供月嫂補助，把服務補足，避免做重覆的補助；月嫂補助以孩子出生2個月內最多80小時，由縣府培訓且參與媒合平台的月嫂提供服務，費用是直接撥給月嫂，並非發給申請服務的家庭。

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