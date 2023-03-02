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    首頁　>　屏東縣

    屏東公墓改建棒球場空地種電 民憂停車空間不足恐現亂象

    滑輪溜冰公路賽道中間的光電板，高度較低。（記者陳彥廷攝）

    滑輪溜冰公路賽道中間的光電板，高度較低。（記者陳彥廷攝）

    2023/03/02 23:15

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣政府於潮州鎮第二公墓舊基地打造標準棒球場，現已接近完工，不過，場外空地蓋起光電棚，居民擔憂因週遭道路極其狹小，又接近前往泗林里及來義鄉的屏185甲幹道，停車空間不足下會衍生亂象。

    同樣位於潮州的屏東國際溜冰場去年底啟用，基地中既有的簡易棒壘球場移除，並遷往已起掘的第二公墓舊基地，縣府斥資7900多萬元興建，原預估可興建1棒1壘球場，但目前僅剩1個棒球場及1個滑輪溜冰公路賽道，而賽道中間空地和球場外空地，則是架起密集的光電棚。

    居民質疑，這塊地地型方正，在起掘後也變更為公園用地，場外的用地為何不是打造一般民眾可健體的體健設施而是光電棚？又因為週邊道路皆非常狹小，最瓶頸處只容1輛小轎車勉強通過，公墓原本人跡稀少，但未來卻可能因棒球、溜冰賽事瞬間湧入許多人觀賞，擔心衍生停車亂象，由於臨近的屏185甲線還是通往泗林里及來義鄉的幹道，也可能影響出入。

    屏縣府體育發展中心回應，該塊地面積及形狀難以供給1棒1壘球場使用，體育署評估後僅核淮興建1個棒球場，縣府公開招標後，由得標廠商在球場外免費興建溜冰賽道，民眾所見高度較低的光電板處賽道中間，經專家評估後設置，也會搭起護欄避免影響選手視線並保護選手。

    體發中心指出，球場及賽道除設有法定停車空間，於溜冰賽道北側光電棚也會開放停車，理應足夠，至於其它光電棚，則是會作為賽事檢錄、運動員、裁判休息區及等候區等，取代原本若遇賽事還要再租、購的帳棚，球場部分最快月底即可啟用，至於啟用後可能的交通影響，還會和鎮公所討論是否有須調整動線及停車席數等等。

    潮州棒球場外部架設的光電棚。（記者陳彥廷攝）

    潮州棒球場外部架設的光電棚。（記者陳彥廷攝）

    潮州棒球場已接近完工。（記者陳彥廷攝）

    潮州棒球場已接近完工。（記者陳彥廷攝）

    滑輪溜冰公路賽道中間的光電板，高度較低。（記者陳彥廷攝）

    滑輪溜冰公路賽道中間的光電板，高度較低。（記者陳彥廷攝）

    潮州棒球場旁的道路非常狹小。（記者陳彥廷攝）

    潮州棒球場旁的道路非常狹小。（記者陳彥廷攝）

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