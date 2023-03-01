為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　屏東縣

    又害一命？屏東佳冬老翁疑因公墓火警奪命 警消深入調查

    屏公墓火警疑害死老翁，警消各單位深入調查。（警方提供）

    屏公墓火警疑害死老翁，警消各單位深入調查。（警方提供）

    2023/03/01 13:18

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣連假掃墓焚燒雜草火警頻傳，1名消防隊員支援打火遭水箱車重壓殉職憾事外，還傳出佳冬鄉1名老翁疑被公墓火勢燒死，家屬投訴認為警消單位協尋太慢害命，但枋寮警方強調，獲報便前往，隔天即找到嫌犯，依「放火罪」送辦，但火警是否與老翁被燒死有關，需待解剖相驗和火場調查報告釐清。

    死者家屬說，老翁25日上午11時半獨自帶鐮刀掃墓，老翁妻子中午未見返家吃飯，趕到公墓找人，發現公墓地面因先前失火滾燙無法靠近，於是到消防隊詢問到現場打火的消防隊員是否看到人，能否請隊員配戴設備再去查看，未料回應要家屬自己去找，下午4時半在離祖墳不到5公尺的後方發現已被燒死，希望檢警明查，鄉公所也應建立監督公墓巡察制度，杜絕陋習，而不是放任發生。

    枋寮警方指出，佳冬公墓發現遭火焚燒焦屍後，立即封鎖現場派遣鑑識人員及通知消防局火調科前往勘查，警方專案小組根據現場目擊者，找到當天上午前往掃墓並燒雜草並引發火警的60歲陳姓男子，陳嫌到案時坦稱有放火，疑因未熄滅後即離去引發火警，因危害公共安全，依放火罪嫌函送檢方偵辦；火警是否與老翁被燒死有關，需待解剖相驗和火場調查報告才能確認。

    佳冬鄉公所表示，案發後有不少謠言攻擊巡守人員，但公所公墓巡守員事發當日是依法排休，並無如社群影射不實指控，後續鄉公所就這起個案所衍生相關應改善策進作為及責任，會承擔絕不逃避。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    228連假多達122起雜草火警 屏縣已查獲2名涉嫌放火者
    2023/02/28 21:16

    228連假多達122起雜草火警 屏縣已查獲2名涉嫌放火者
    燒不停！屏縣公墓今再傳37起火警 3天累計70起
    2023/02/27 20:58

    燒不停！屏縣公墓今再傳37起火警 3天累計70起
    公墓火警危及國3能見度 台中龍井消防員白天打到黑夜
    2023/02/27 20:58

    公墓火警危及國3能見度 台中龍井消防員白天打到黑夜
    消防員支援打火傷重不治後 屏縣今又傳多起公墓火警
    2023/02/27 12:08

    消防員支援打火傷重不治後 屏縣今又傳多起公墓火警
    新婚消防員蕭翰隆殉職 安檢員支援打火成憾事
    2023/02/27 09:53

    新婚消防員蕭翰隆殉職 安檢員支援打火成憾事
    公墓火燒山連發！九族附近狂燒10公頃 空勤直升機灑水灌救
    2023/02/24 18:55

    公墓火燒山連發！九族附近狂燒10公頃 空勤直升機灑水灌救
    屏東縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播