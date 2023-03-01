又害一命？屏東佳冬老翁疑因公墓火警奪命 警消深入調查

屏公墓火警疑害死老翁，警消各單位深入調查。（警方提供）

2023/03/01 13:18

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣連假掃墓焚燒雜草火警頻傳，1名消防隊員支援打火遭水箱車重壓殉職憾事外，還傳出佳冬鄉1名老翁疑被公墓火勢燒死，家屬投訴認為警消單位協尋太慢害命，但枋寮警方強調，獲報便前往，隔天即找到嫌犯，依「放火罪」送辦，但火警是否與老翁被燒死有關，需待解剖相驗和火場調查報告釐清。

死者家屬說，老翁25日上午11時半獨自帶鐮刀掃墓，老翁妻子中午未見返家吃飯，趕到公墓找人，發現公墓地面因先前失火滾燙無法靠近，於是到消防隊詢問到現場打火的消防隊員是否看到人，能否請隊員配戴設備再去查看，未料回應要家屬自己去找，下午4時半在離祖墳不到5公尺的後方發現已被燒死，希望檢警明查，鄉公所也應建立監督公墓巡察制度，杜絕陋習，而不是放任發生。

枋寮警方指出，佳冬公墓發現遭火焚燒焦屍後，立即封鎖現場派遣鑑識人員及通知消防局火調科前往勘查，警方專案小組根據現場目擊者，找到當天上午前往掃墓並燒雜草並引發火警的60歲陳姓男子，陳嫌到案時坦稱有放火，疑因未熄滅後即離去引發火警，因危害公共安全，依放火罪嫌函送檢方偵辦；火警是否與老翁被燒死有關，需待解剖相驗和火場調查報告才能確認。

佳冬鄉公所表示，案發後有不少謠言攻擊巡守人員，但公所公墓巡守員事發當日是依法排休，並無如社群影射不實指控，後續鄉公所就這起個案所衍生相關應改善策進作為及責任，會承擔絕不逃避。

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