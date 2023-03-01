屏東公墓疑遭縱火燒死老翁！ 家屬控求助被拒 消防局：將調查釐清

佳冬第三公墓在2月25日當天就傳出至少3起火警，多處地面焦黑。（記者陳彥廷攝）

2023/03/01 10:15

〔記者陳彥廷／屏東報導〕本報昨天獨家披露屏東佳冬第三公墓在228連假中火警頻傳，連假首日甚至發生燒死人案例，死者家屬投訴，父親不僅死狀悽慘，當天數度向消防分隊求援不僅遭拒，還要他們「自己找」，甚至認為死者是自行朝火場前進才被燒死，種種說法令家屬非常痛心。

屏東縣消防局回應，當天該公墓的火警都已撲滅，至於有關老翁陳屍案的正式報案，是接獲石光派出所通報後才前往，而陳屍地點與前兩場火警有一段距離，將配合進行火場調查，釐清火源、風向及時間順序，但仍重申已明確撲滅火勢，因此並非推辭，至於態度被質疑不佳部分，已由督察科介入調查，若屬實將懲處。

佳冬鄉1名70多歲的邱姓老翁多年來都會在清明節前到佳冬第三公墓為父親掃墓，2月25日當天，邱翁於早上11點半左右出發至公墓，該公墓當天一共通報3件火警，邱翁疑似遭到其中約12點的那場火警襲擊。

由於邱翁中午未返家吃飯，焦急的家屬趕到公墓，發現甫被點火的公墓地面滾燙無法靠近自家先人的墓園，只能先轉向派出所報失蹤，但因未滿24小時不能受理，改向到消防隊求助，由於消防隊已前往打火，因此前往詢問消防隊是否有看到邱翁，也詢問因為地面過熱，是否能請消防隊員配戴設備再去查看，未料卻被回應要家屬「自己找」，言談間甚至感到邱翁被質疑就是縱火人，令已相當焦急的家屬怒火中燒。

心寒的家屬投訴指出，爸爸清明前提前掃墓習慣已經數十年，他向來都只帶著一把鐮刀去整地，當天因中午未歸，家屬開始擔心，未料消防分隊打火多次還派出空拍機，卻完全沒發現有異狀或是有人陳屍，而已經明確告知爸爸就是到墓園，在有疑似傷者的情形下，卻也不願陪同前往查看，他們最後找到下午4點才發現爸爸屍體。

家屬越說越傷心，原來邱翁僅離其父墳墓不到5公尺的後方就被燒死，且因為火勢過大，邱翁的屍身是彎曲在水泥碑上，死狀極其淒慘，甚至至今都無法回復平躺狀態，家屬痛訴，無法理解放火燒墓又不控制火場的縱火行為，竟釀成天人永隔悲劇，希望司法嚴懲縱火人。

家屬指出，後續縱火人還是他們找到目擊證人後，警方才查緝到案，但放火時間卻有出入，希望檢警明查，至於消防分隊還有人說是爸爸自行朝火場走去，再再都是二度傷害，也認為鄉公所應該完整的監督公墓巡察制度，杜絕陋習，而不是放任火災幾乎天天發生。

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