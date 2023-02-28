屏東熱博閉幕 逾196萬人次入園創新高

屏東熱博今天舉行閉幕活動，民眾熱烈參與。（記者羅欣貞攝）

2023/02/28 19:05

〔記者羅欣貞／屏東報導〕為期45天的2023屏東熱帶農業博覽會228連假最後一天圓滿落幕，累計入園人數超過196萬人次，創下歷屆熱博新高紀錄；屏東縣長周春米表示，透過熱博讓大家看見屏東農業的軟實力，感謝鄉親及各界熱情支持，「屏東熱博就是讚，我們相約明年見」！

屏東熱帶農業博覽會是兔年迎春旅遊熱點，今年由日本「卡娜赫拉的小動物」廠商授權合作，打造「卡娜赫拉的小動物」樂園，包含彩稻、花海、遊樂園、兔兔蘿蔔園、農場、親子互動體驗館、童遊蘭館、動物好朋友等單元，深受親子族群喜愛。

熱博自1月14日開幕以來迭創紀錄，開園第13天入園人次就達到1百萬，春節10天連假人氣爆棚，228連假更進一步再創歷史新高，至2月26日累計人次已打破2018年熱博與三麗鷗公司合作Hello kitty彩稻182萬1398人次，今天（28日）閉幕典禮由周春米縣長再和鄉親分享好消息，45天累計達到196萬9526人次，創下熱博最新最高紀錄。

閉幕典禮中，縣長周春米和藝人黃豪平玩遊戲推廣屏東農特產品，包括蜂蜜、可可、咖啡、肉桂、枸杞和龍膽石斑等，透過趣味問答加深民眾印象，還和小朋友一塊拔蘿蔔，體驗田園樂。

此次熱博除了展示彩稻、瓜果及各項農漁特產外，現場還展出各式農具機械，例如巨大曳引機車頭，光是車輪就比成人的身高還高，連周春米看了都驚奇連連。

周春米表示，本屆熱博結束後，園區內的屏東農業物產館將會持續營業，以屏東道之驛服務南往北來的遊客，而最受大家喜歡的彩稻，園區全年種植二期作也會種植，吸引遊客觀賞。未來熱博園區將朝產業園區永續發展，招募農產食品加工廠，將生產、製造與觀光結合，提升農業產值及多元加乘效應。

屏東熱博今天閉幕，縣長周春米（右二）、藝人黃豪平（左一）、農業處長鄭永裕（右一）和小朋友一起拔蘿蔔，體驗田園樂。（記者羅欣貞攝）

熱博還展出各式農具機械，巨大曳引機車頭，光是車輪就比成人的身高還高，連縣長周春米（右二）看了都驚奇連連。（記者羅欣貞攝）

屏東熱博今天閉幕，民眾把握機會拔蘿蔔。（記者羅欣貞攝）

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