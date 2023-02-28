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    228連假多達112起雜草火警 屏縣已查獲2名涉嫌放火者

    228連假屏縣多達112起雜草、公墓火警。（資料照，屏縣消防局提供）

    228連假屏縣多達112起雜草、公墓火警。（資料照，屏縣消防局提供）

    2023/02/28 17:01

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣228連假公墓、雜草火警頻傳，26日還發生1名消防員因支援救火遭水箱車壓傷不治的憾事，消防局今天（28日）最新統計，25日至今（28日）下午3點，4天累計發生多達112起雜草、墓地火警，全縣至今天下午已查獲2名涉嫌引發火警的民眾，均被帶回偵辦追究刑責。

    在發生消防員不幸殉職的事故後，屏東縣長周春米昨天（27日）宣布，針對近日的公墓火警，要求消防局、環保局研議法規對管理單位開罰，追溯責任，並請警察局與消防局合作，宣導並嚴禁民眾放火燒雜草，一旦發生火警就以「放火罪」嚴辦。

    屏東警分局今天（28日）上午即查獲71歲李姓老翁涉嫌引起27日下午在萬丹鄉公墓發生的火災；枋寮分局也在今天下午宣布，涉嫌引起25日11時許佳冬鄉石光公墓雜草火災的60歲陳姓男子，已於26日通知到案。

    警方表示，進行祭祀活動時，千萬注意不要引發火災，否則除可能觸犯消防法第14條規定，田野引火行為需經主管機關許可，若民眾自行於掃墓時，燃燒雜草、亂扔菸蒂引發火災，可處3000元以下罰鍰，如因此致生公共危險將觸犯刑法第175條，最重可處1以上7年以下有期徒刑，若在森地縱火者，根據森林法最高可處10年徒刑，並附帶民事賠償責任。

    71歲李姓老翁涉嫌引起萬丹鄉的公墓火警。（記者羅欣貞翻攝）

    71歲李姓老翁涉嫌引起萬丹鄉的公墓火警。（記者羅欣貞翻攝）

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