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    首頁　>　屏東縣

    連假不止公墓起火 潮州林後四林有人點明火險釀森林大火

    林後四林平地森林園區傳出有人點明火，差點釀災。（屏東林管處提供）

    林後四林平地森林園區傳出有人點明火，差點釀災。（屏東林管處提供）

    2023/02/28 15:00

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕清明時節接近，「放火掃墓」的陋習是讓消防員疲於奔命，228連假期間，屏東恆春1處公墓就傳出新婚的內勤消防員在支援救火任務時，遭水箱車重壓殉職的不幸事件，但生火事件依舊傳出，同樣在屏東的潮州林後四林平地森林公園，昨天又傳出在滿是枯乾樹葉的園區生火的事件，雖發現得早未即時撲滅，但事件傳出仍是引發民眾撻伐。

    林務局屏東林區管理處表示，林後四林平地森林園區全區「禁止使用明火」，但昨天卻又傳出火災，原來，昨天下午一對兄弟檔，以不知從何取的生火材料，企圖在無患子林區一處草地生火，所幸被巡查人員制止。

    未料，這對兄弟檔雖被制止，但卻是轉移陣地到另一處草地生火，而且這次已經生起明火，在緊張情形下，兩人竟用週遭已枯乾的樹葉覆蓋，企圖讓火堆「窒息」，但縫隙極大的乾柴碰上烈火，火勢變旺，火舌不斷席捲週遭枯乾枝葉。

    眼見火勢一發不可收拾，恐釀森林火災，所幸巡查人員見狀，與數名遊客一同趕赴現場立刻進行滅火，這才未讓火勢擴大，最後順利即時撲滅，未釀成大災害。至於兩名皆別為12、11歲的兄弟檔，則是被爸媽捉進平地森林園區的辦公室道歉，並承諾永不再犯。

    屏東林管處指出，林後四林是1處面積廣達85公頃的平地森林，最近一直沒下雨，樹木落葉來減少水份蒸散，是防禦乾旱氣候的生存自然機制，而這個林下秋瑟感的落葉景象，成為大家拍照最佳背景。

    每年的10月至翌年4月是南台灣乾燥季節，屏東已久未下大雨，不只水情吃緊，整個林地皆較乾燥，而乾枯的落葉易燃，因此屏東林區管理處一直呼籲大家在平地森林園區內不要用火、不要用火、不要用火，避免發生火災。

    屏東林管處呼籲民眾，乾燥季節，樹木及地面十分乾燥，千萬不要在森林任意引火，並且禁止使用火烹煮，以免引發森林火災，還得消耗不少水資源來滅火。林後四林平森園區也向樹木學習，自3月1日起至乾燥季節結束，園區二峰圳渠道將控制減少出水量，還請遊客見諒一起度過乾旱季節。

    林後四林平地森林園區傳出有人點明火，差點釀災。（屏東林管處提供）

    林後四林平地森林園區傳出有人點明火，差點釀災。（屏東林管處提供）

    南台灣旱季，林後四林平地森林園區的枯葉多，全面禁止明火。（屏東林管處提供）

    南台灣旱季，林後四林平地森林園區的枯葉多，全面禁止明火。（屏東林管處提供）

    屏東林管處呼籲不可在園區點火。（屏東林管處提供）

    屏東林管處呼籲不可在園區點火。（屏東林管處提供）

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