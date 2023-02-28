全縣第一起！屏東萬丹公墓火災捉到7旬老翁涉嫌引發火警

涉嫌人71歲的李姓老翁遭警方調查。（記者羅欣貞翻攝）

2023/02/28 12:34

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣228連假公墓、雜草火警頻傳，25日至27日3天累計70起，消防人員疲於奔命，26日還發生一名消防員因支援救火遭水箱車壓傷不治的憾事，縣府昨天（27日）宣布嚴正追查焚燒行為，以放火罪追訴後，屏東警分局今天（28日）就查獲71歲李姓男子涉嫌引發27日下午發生在萬丹鄉公墓的火警，目前偵訊中。這是全縣第一起在縣府宣示後查獲的案件。

屏縣警方，近日因民眾掃墓造成屏東縣多處墓地火災案件增加，並造成消防人員於救災時傷亡的事件，縣長周春米非常重視是類事件，因此責成警察局會同消防局調查相關事件並擴大宣導防火。屏縣府警察局局長蔡文峰旋即指示縣內各分局立即與轄內各消防單位建立聯繫窗口就「查緝」與「宣導」兩方面同步進行。

屏東警分局今天（28日）表示，依指示與消防單位建立熱線聯繫管道後，於昨天（27日）下午近5時許本分局萬丹分駐所接獲萬丹消防分隊通報，下午在萬丹鄉公墓發生的火災有1名可疑涉案對象，但僅有對象之影像不知其真實身分。

屏東分局萬丹分駐所獲報後，立即透過程序將案情回報分局及警察局，並由所長曾子睿立即率員循著該男子行進路線調閱監視器及查訪沿線民眾，查知疑似涉案對象真實身分為萬丹鄉71歲李姓男子，立即依法定程序通知到案說明及約制勸導不得再有相同行為，全案於調查後將依刑法公共危險罪章第175條第1項放火罪移送移送屏東地方檢察署偵辦。

據了解，李姓男子今天（28日）上午到案，至中午還在偵訊中，李男平日有幫社區掃地的習慣，是否在清掃完畢後有燃燒落葉、雜草等的行為，還有待進一步釐清。

屏東分局長蔡培元表示，民眾掃墓時請勿以放火方式焚燒雜草，且離開墓地前應確認火苗已完全熄滅再行離開，以免因風勢造成復燃或將火星吹至他處引發火勢；消防局在相關墓地亦有安排水源提供民眾取用，請多加利用，共同防止火災發生，避免造成人員傷亡及財產損失。

屏縣連日發生多起公墓、雜草火警。（圖片與本案無關）（屏縣消防局提供）

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