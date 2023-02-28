寬恕看待228 屏東辦音樂會、邀受難家屬觀賞《悲情城市》

向紀念碑獻花。（記者羅欣貞攝）

2023/02/28 12:23

〔記者羅欣貞／屏東報導〕今天（28日）是228事件76週年，屏東縣政府上午在屏東公園228紀念碑前舉辦「愛與希望 迎向光芒」紀念音樂會，縣長周春米帶領多位縣府一級主管，向228受難者先賢致上最崇高的敬意，並與罹難者家屬一同向紀念碑獻花。

屏東縣政府在228和平紀念日以溫馨的方式撫平這段歷史，藉由音樂帶領社會大眾走出悲情迎向希望，以歌聲悼慰受難者，參與之家屬中張林淑汝女士住在恆春墾丁，數十年來從未缺席，面對歷史傷痛，更願意樂觀與饒恕看待歷史悲劇，希望下一代能夠了解真相。今天音樂會邀請樂團演唱多首人權歌曲，包含<望春風、月夜愁、夜來香、淚光閃閃>用歌聲緬懷歷史，期盼透過音樂撫慰每一個受傷的心靈，祈願台灣更和平更有愛。

周春米表示，今天的民主和自由是許多先烈們換來的，228紀念日是讓這一塊土地上的人反省和檢討，以愛與希望為共同生長的城市點燃光芒，持續不分彼此的向前走，手持愛心氣球象徵充滿活力用愛面對生活上的每件事情，以正向能量迎接未來。

屏東縣政府於活動結束後邀請228受難家屬至屏東國賓影城觀賞由侯孝賢所執導《悲情城市》數位4K修復版，本部電影全台經典重映，透過電影數位科技重現，在完整保留膠卷風格的影像下，讓新一代的觀眾能更了解當時時代變遷及政權輪替過程中，所造成不可抹滅的衝突，不忘前人用血淚換來的自由。

屏東縣政府傳播暨國際事務處指出，《悲情城市》特映會接下來有3場，全數免費開放索票，民眾可於3月1日至3月2日上午9點至12點及下午2點至6點到縣府傳播處索票，每人限索2張，索完為止。特映會放映日期：3月3日（週五）開演時間晚上6點30分、3月4日（週六）開演時間下午2點30分、3月5日（週日）開演時間下午2點30分，特映會地點：屏東國賓影城（屏東市仁愛路90號環球購物中心6樓）。

屏東縣政府在音樂會後邀受難家屬等人觀賞《悲情城市》。（記者羅欣貞攝）

屏東縣政府舉辦228紀念活動。（記者羅欣貞攝）

屏東舉辦228紀念音樂會。（記者羅欣貞攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法