燒不停！屏東縣公墓火警頻傳 今天至少14起

屏縣連日公墓火警頻傳。（資料照，屏縣消防局提供）

2023/02/27 18:39

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣近日公墓火警頻傳，昨天（26日）一名支援打火的消防員竟遭水箱車壓傷不治，今天（27日）公墓火警還是燒不停，到下午4點多，全縣傳出至少14起公墓火災，累計連假3天已近50起。

進入掃墓祭祖季節，屏縣消防局統計，本月25日、26日全縣共發生33起公墓火警，憾事發生之後，今天（27日）還是持續傳出公墓火警，從上午8點多至下午4點多，包括恆春、萬丹、崁頂、九如、 長治、車城、佳冬、新埤、萬巒等鄉鎮發生至少14起火警，消防人員仍然相當忙碌。

為遏止民眾焚燒雜草，屏東縣政府今天（27日）宣布，即日起屏縣消防局若接獲公墓內火警通報，即通知警察單位查辦，若確有焚燒行為，將以「放火罪」追訴。

根據刑法第175條規定，放火燒燬前二條（刑法第173、174條）以外之他人所有物，致生公共危險者，處1年以上7年以下有期徒刑。放火燒燬前二條以外之自己所有物，致生公共危險者，處3年以下有期徒刑。失火燒燬前二條以外之物，致生公共危險者，處拘役或9千元以下罰金。

屏縣府呼籲，掃墓期間民眾應切記「4不2記得」：「不」任意燒雜草、「不」隨意丟菸蒂、「不」讓冥紙飛揚、「不」放爆竹煙火、「記得」撲滅餘燼、「記得」收拾垃圾。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法