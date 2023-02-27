消防員公墓打火殉職 周春米：巡查墓地用火、檢修設備

警方檢視事故車輛。（記者蔡宗憲攝）

2023/02/27 13:03

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東消防第四大隊隊員蕭翰隆，在大量支援恆春公墓火警執勤過程，被重達五噸的水廂車壓成重傷不治，屏東縣長周春米南下慰問家屬，並到消防第四大隊為隊員打氣，她強調，會為蕭翰隆爭取從優撫恤及權益，並要求公務管理單位確實執行巡查墓地用火，以及消防設施設備檢修。

屏縣消防局表示，事故發生後，初步檢查車輛沒有機械問題，保養也都確實，但水箱車滿載水可達到六噸以上，當時確定有拉手煞車熄火， 蕭翰隆發現現場是五到十度的小斜坡，才選擇使用輪檔怕車輛滑動，是標準的作業流程，意外過程可能來不及反應被突然滑動的水箱車壓上。

針對外界質疑車輛老舊問題，屏縣消防局指出，這項編號「恆春15」的水箱車，是二○○四年十月一日開始服勤，照規定是二十年的使用年限，目前是第十九年，已經是作為備用出勤的車輛，但平常保養檢查都與新車一樣操作，二十六日也是因為所有車輛都已經出動，急需水箱車前往現場，才由蕭翰隆駕駛載分隊主管出勤支援。

屏東縣長周春米表示，會爭取蕭翰從優撫恤及權益，全面查明消防設施設備檢修，確保消防弟兄執勤安全，也再次呼籲，掃墓星星之火可以燎原，無論是燒雜草或金紙飛散引燃，都讓消防隊員疲於奔命，會要求公務管理單位確實執行巡查，不要再有用火引發火災行為；至於車輛老舊問題，會全面檢修消防打火設備，保障第一線弟兄的安危。

屏縣議員潘芳泉、盧玟欣，慰問家屬後也都強調，將監督全面檢視縣內消防設備，並要求各單位嚴格取締縱火行為；恆春鎮代會主席趙記明則強調，將提案規範公墓除草的相關規定，希望放火掃墓的陋習能改善，也還給消防隊員正常的工作勤務。

消防局指雖是近二十年車輛，保養仍照新車規範。（記者蔡宗憲攝）

屏縣長周春米只是巡查墓地用火、檢修設備。（記者蔡宗憲攝）

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