入園破紀錄！屏東熱博2/28閉幕 已突破183萬人次

屏東熱帶農業博覽會共推出13大農業主題。（記者羅欣貞攝）

2023/02/27 12:48

〔記者羅欣貞／屏東報導〕2023年屏東熱帶農業博覽會1月14日開幕，45天的展期將在明天（28日）閉幕，屏縣府歡迎民眾把握連假的尾巴，到熱博感受屏東的農業魅力。

屏縣府表示，今年屏東熱帶農業博覽會1月14日舉行至2月28日，配合兔年打造卡娜赫拉的小動物樂園彩繪稻田，格外吸引親子客群，加上春節連假長達10天及疫情解封旅遊效應，開幕後13天就有1百萬人次的遊客入園，昨天（26日）中午更打破2018年熱博凱蒂貓彩繪稻田時182萬1398人次入園紀錄，累計至下午則已有超過183萬總人次入園。

屏東熱帶農業博覽會今年邁入第8年，共推出13大農業主題，並有彩繪稻田、造型花海、瓜果長廊、兔兔蘿蔔園、兔兔農場等系列活動，園區融入以花卉、蔬果、稻米、水果、雜糧等農作為元素，譜出美麗可食地景圖案，遊客可在農業物產館2樓及3樓長廊觀賞彩稻田，館內並販售在地農漁特產品、熱帶觀賞魚等特展。

屏東縣政府歡迎民眾228連假到熱博遊玩，明天（28日）就是最後1天，請把握機會，可多搭乘大眾運輸工具，屏東火車站前有接駁公車至熱博園區，避免塞車之苦。

今年屏東熱帶農業博覽會配合兔年打造卡娜赫拉的小動物樂園彩繪稻田。（記者羅欣貞攝）

屏東熱博推出親子互動活動，廣受歡迎。（圖由屏縣府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法