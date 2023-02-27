入園破紀錄！屏東熱博2/28閉幕 已突破183萬人次
2023/02/27 12:48
〔記者羅欣貞／屏東報導〕2023年屏東熱帶農業博覽會1月14日開幕，45天的展期將在明天（28日）閉幕，屏縣府歡迎民眾把握連假的尾巴，到熱博感受屏東的農業魅力。
屏縣府表示，今年屏東熱帶農業博覽會1月14日舉行至2月28日，配合兔年打造卡娜赫拉的小動物樂園彩繪稻田，格外吸引親子客群，加上春節連假長達10天及疫情解封旅遊效應，開幕後13天就有1百萬人次的遊客入園，昨天（26日）中午更打破2018年熱博凱蒂貓彩繪稻田時182萬1398人次入園紀錄，累計至下午則已有超過183萬總人次入園。
屏東熱帶農業博覽會今年邁入第8年，共推出13大農業主題，並有彩繪稻田、造型花海、瓜果長廊、兔兔蘿蔔園、兔兔農場等系列活動，園區融入以花卉、蔬果、稻米、水果、雜糧等農作為元素，譜出美麗可食地景圖案，遊客可在農業物產館2樓及3樓長廊觀賞彩稻田，館內並販售在地農漁特產品、熱帶觀賞魚等特展。
屏東縣政府歡迎民眾228連假到熱博遊玩，明天（28日）就是最後1天，請把握機會，可多搭乘大眾運輸工具，屏東火車站前有接駁公車至熱博園區，避免塞車之苦。